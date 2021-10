Sabadell esquiva la nova variant Delta

Sabadell està fora de risc. L’augment de contagis de Covid-19 és subtil i manté la ciutat fora de la zona crítica: s’han detectat 24 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies i una trentena d’infeccions en l’última setmana. “Mai no havia baixat tant la incidència, no estàvem així des del maig del 2020”, valora el doctor Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí.

De fet, està lluny dels registres dels inicis del 2021, quan s’havia arribat a detectar 200 infeccions diàries. Segons fonts del Parc Taulí, a hores d’ara no s’ha detectat cap cas de la variant Delta plus, una mutació del virus que s’ha detectat al Regne Unit i ara ja s’hauria traslladat a Catalunya. “Les soques no són extremadament preocupants, només més transmissibles”, matisa el doctor Cervantes.

Els indicadors, però, encara situen la nostra ciutat lluny d’un alt risc de rebrot –ara és moderat–. De fet, els contagis a Sabadell estan per sota de la mitjana catalana, on la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 46,18 casos. Pràcticament el doble que a la capital vallesana.

“No estem davant d’una onada com les que hem vist, però sí que hi ha un lleu creixement de casos”, apunta l’investigador del grup de biologia computacional de la UPC (Biocomsc), Daniel López Codina.

Dos pacients al Taulí

Els casos també són residuals als hospitals. Al Parc Taulí només hi ha dos ingressos per Covid, segons les últimes dades: una hospitalització a planta i un pacient a l’UCI –amb patologies de base–. Són uns paràmetres molt allunyats dels pitjors pics de la Covid, els primers dos mesos de pandèmia, quan s’havien arribat a produir 700 hospitalitzacions. Al marge, les defuncions també van a la baixa. Les últimes setmanes no s’ha detectat cap mort a causa del virus. I una des de l’inici de mes.

Els experts apunten que els ingressos que s’estan produint són entre la població jove no vacunada –el 70,8% dels sabadellencs entre 20 i 29 anys han rebut la pauta completa, quinze punts percentuals per sota de la mitjana a la ciutat– i entre persones més grans amb patologies prèvies. “S’ha demostrat que la vacuna redueix els quadres greus i la mortalitat”. “Els casos greus són entre els no vacunats”, apunta López Codina.

S’alenteix la baixada de casos

Durant les últimes setmanes s’ha frenat la baixada d’infeccions a Sabadell. Si bé fins a principis d’aquest mes els casos es reduïen setmanalment, des del 10 d’octubre la tendència s’ha revertit i els contagis han crescut tímidament. L’última setmana s’ha registrat un 3,1% de positius més respecte als set dies anteriors.

Coincideix amb la relaxació de les restriccions i l’arribada d’un temps “que fa més propensos els virus respiratoris”, apunta el cap de Malalties Infeccioses. “La reducció de casos s’ha aturat, però les dades són molt bones”, afegeix.

Amb l’arribada de l’hivern, els experts treballen sota dues hipòtesis: alguns preveuen un petit rebrot que l’ús de mascaretes i el bon ritme de vacunació podran frenar. Altres opinen que l’arribada d’una nova soca podria afectar especialment la població que encara no hagi rebut una vacuna.

Tot i això, descarten una onada de les dimensions de les que hem vist fins ara. “Les dades ens fan pensar que el rebrot no serà gaire intens”, determina Cervantes. Tot i això, els experts coincideixen que cal continuar extremant precaucions –ús de mascareta als interiors i evitar aglomeracions– malgrat la vacunació. “La pandèmia no ha acabat”, afegeix López Codina. L’eficàcia de les vacunes actuals és del 70%, segons els últims estudis. “Es necessitarien entre tres i set anys per erradicar del tot el virus”, conclou Cervantes.



Passaport Covid per anar al bar?

El departament de Salut estudia aplicar el passaport Covid a altres sectors si hi ha més de 100 persones ingressades a les UCI, segons apuntava ahir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que justificava que es tracta d’una de les “diverses estratègies” que estan explorant per evitar al “màxim” les restriccions. Caldrà esperar les pròximes setmanes per veure quins passos s’haurien de seguir en cas que la situació empitjorés. A hores d’ara, són 90 els pacients ingressats a cures intensives a tot Catalunya. I només un a Sabadell.

El sector cultural, gimnasos i bars i restaurants podrien ser els propers a entrar a la roda del certificat Covid. Des del sector de la gastronomia donen suport a la posada en marxa d’aquesta mesura per “evitar fer passos enrere” i “protegir” la clientela i els professionals del sector.

Així ho considera Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, que creu que és una mesura “pràctica” que subscriu el sector. “La vacunació és la millor opció, però el passaport Covid també permet garantir la seguretat”, apunta. De fet, l’oci nocturn ho aplica des de la seva reobertura i confirma el bon funcionament de la mesura: “És ràpid i efectiu. Ho apliquem amb normalitat”, expliquen les propietàries del Bar Musical i el Sabadebidoo.

Segons el doctor Manel Cervantes, aquesta mesura no és estrictament necessària: “El passaport pot generar una falsa seguretat i pot ser contraproduent”, considera. I apunta que, malgrat la vacuna, no estem protegits al cent per cent. En tot cas, la mesura continua sobre la taula.

