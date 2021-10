Iago Indias: "El vestidor creu en la idea del míster i ara hem de treure el caràcter "

Encara no l'hem vist sobre la gespa per culpa d'una lesió al genoll a la pretemporada, però Iago Indias ja ha demostrat que és un futbolista amb personalitat i carisma. Va entrar per primera vegada a una convocatòria diumenge passat a l'Estadi Balear i, curiosament, sense participar va veure una targeta groga a la banqueta per llençar una pilota al camp. Anècdota al marge, el central gallec va sentir sensacions agredolces pel seu retorn a una llista i la dura derrota encaixada. "Per una banda estava content per poder tornar a una llista i d'altra, decebut perquè no va poder ser amb victòria", ha explicat.

De fet, el seu gran d'autocrítica ha començat amb força contundència. "No es poden repetir els primers 45 minuts de Palma i els jugadors ho sabem. No es pot competir d'aquesta manera. Crec que el vestidor ho té clar i això no tornarà a passar". També va defensar el tècnic Antonio Hidalgo davant el possible ultimàtum de diumenge que ve davant l'UCAM Múrcia: "Estem al cent per cent amb ell i creiem en la seva proposta. De fet, jo mateix em vaig decidir a venir al Sabadell per la idea de joc que planteja. Més enllà del sistema, ara és el moment d'anar tots a una. No és un moment agradable per ningú, però els jugadors estem convençuts de poder revertir aquesta situació", ha deixat clar Indias.

El Sabadell es troba en zona de descens i sembla agosarat pensar en l'objectiu real a principi de temporada, el play-off d'ascens. "Quan vam arribar, sabíem quin era l'objectiu, però ara mateix la realitat és ben diferent i diu que estem a la part baixa de la taula. Només podem pensar a sortir i per això cal fer un pas endavant individual, no repetir errades i potser d'aquí a uns mesos podem pensar en coses més importants". També ha donat les claus per remuntar: "és el moment de treure el caràcter i la personalitat i anar per la victòria diumenge contra un rival molt complicat".

Sobre el comportament de l'afició, Iago Indias també ho té clar: "no estem en disposició de demanar-li res sinó que la nostra obligació és donar-li una gran alegria. Si tenim el seu suport des del primer minut com va passar davant l'At. Sanluqueño, en una situació semblant, molt millor. Ens va ajudar fins al final i això sempre és valuós".

Publicitat