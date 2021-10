‘Guilty pleasure’ amb nous gustos

La tradició no és cosa estàtica i monolítica que faci de barrera per a noves incorporacions. I els panellets (i per extensió la castanya) no en són aliens.

Per això, les pastisseries catalanes innoven cada any amb alguna recepta o geometria del panellet. Com diuen a Twitter, això és un guilty pleasure. Plaer culpable, vaja.

A L’Atelier de Barcelona, per exemple, la novetat del 2021 és que han confeccionat els panellets amb forma quadrada! No tan agosarat des de la forma, però sí des dels ingredients, el Forn Carreras de Sabadell ha introduït la xocolata com a cobertura dels seus panellets. “De fet, ja els vam estrenar a l’edició de l’any 2020”, explica Anna Carreras, encarregada del forn.

La cirereta de les novetats és el panellet de gerds, que a banda d’encenalls d’aquest suculent fruit, va banyat de xocolata blanca. Una cobertura exterior que l’acosta a un bombó. L’altra novetat és la versió amb xocolata negra, si bé aquest també va farcit d’encara més xocolata en el seu interior.

“Ja fa anys que anem traient gustos diferents”, explica Carreras. “És una forma de passar-s’ho bé, també”. Fa temps, doncs, que van introduir gustos com l’avellana, la llimona i la taronja. Aquests darrers dos, a més a més, també els tunegen en una altra versió amb cobertura de xocolata blanca i negra.

No són els únics que s’han animat a pensar altres productes. A la Pastisseria Sallés, per exemple, en tenen un de destacat, fet amb base de festuc (i és ben verd!).

Però a més han creat les carabassetes, que són uns bombons de praliné d’avellana amb forma d’aquesta icònica verdura pròpia de la tardor. El pastisser Francesc Sallés i el conjunt de l’equip també han creat unes piruletes de xocolata amb dibuixos de carabasses de Halloween, i ofereixen unes pastilles de marró glacé. Aquest dolç –amb molta anomenada– es confecciona amb castanya glacejada (una altra menja pròpia de la castanyada).

A la Pastisseria Núria (a la carretera de Prats, 173) també treballen un altre dolç relacionat amb el dia de Tots Sants: els ossos de sant. El pastisser Antoni Sánchez explica: “Fa 60 anys que en fem! I tenen la seva clientela. Ara bé, són ben entretinguts de fer! Vaja, que donen més feina”, diu amb un riure.

Tota manera, Sánchez també afegeix que panellets de gemma, xocolata i maduixa també tenen èxit entre les innovacions dels darrers anys.

Els clàssics lideren

Ara bé, val a dir que els clàssics segueixen mantenint la primera posició en el rànquing dels gustos sabadellencs. “Els de pinyons i ametlla sempre tenen molt d’èxit”, diu Carreras, “així com els de coco, codony i cafè”.

El costumari gastronòmic català no perd pistonada. També amb les seves geometries. Els de coco, amb aquella forma de barret de mag de Merlí. Els d’ametlla, allargats. Els de codony, com una tallada de pollastre farcit. I la majoria, rodons.

Poca broma: el Gremi de Pastissers de Barcelona calcula que es vendran uns 250.000 quilograms de panellets en aquests dies de castanyada. I que, de fet, són dades que els tornaran a col·locar en xifres prepandèmiques. El president del Gremi, Elías Miró, assegurava aquesta setmana: “Amb la retirada de les darreres restriccions, el sector respira i torna l’optimisme”.

En aquest punt, Antoni Sánchez, de la Pastisseria Núria, sosté que la campanya del 2021 serà molt repartida durant els dies que dura el pont. “En comptes de comprar el mateix dia 31, la gent se’ls començarà a emportar ja des de divendres allà on passi el cap de setmana.

Tota manera, la campanya del 2020 tampoc va ser un desastre, sosté Anna Carreras. Així com altres festivitats van quedar totalment deslluïdes, la venda de panellets i altres elements de la festa de la castanyada van anar força bé. “Just estàvem a la segona onada de la Covid, amb la restauració tancada, el confinament perimetral...”, recorda.

Cuinar a casa

Així que van brollar les petites celebracions a cases particulars. “També és cert que molta gent els feia al seu forn. I per descomptat: Tot el que un cuini, és fantàstic! Però per a la gent que no té temps, hi som nosaltres”.

Sense sucre

Si voleu esquivar el sucre en el panellet, podeu posar-hi compota de pera amb castanyes, un toc de llimona i canyella. O compota de poma amb mandarina i cacau. També es poden fer servir sucre de coco, panela o xarop de dàtil (que endolceixen, sense revestir els problemes del sucre refinat). I darrerament, també han sortit receptes per fer-ho sense gluten i sense lactis.

