Comença la vacunació de la grip, que s’ajunta amb la tercera dosi de la Covid

La campanya de vacunació de la grip ja ha començat a Sabadell aquesta setmana i es combina amb l’administració de la tercera dosi de la vacuna del coronavirus a la gent gran i a col·lectius específics. Aquesta és la principal novetat d’enguany, de la mateixa manera que també s’ha inclòs en els col·lectius a vacunar de la grip el personal docent, que pot demanar hora a través del web www.catsalut.gencat.cat o l’aplicació La Meva Salut.

La infermera i referent del centre de distribució de vacunes del Vallès Occidental, Carme Barnils, ha explicat des del CAP Sud de Sabadell que aquesta vegada “pensem que es vacunarà més gent que l’any passat, quan la vacunació ja va repuntar”. Es vol aconseguir una cobertura vacunal del 75% entre majors de 60 anys amb alguna patologia crònica i per tota la comarca hi ha 81.000 dosis disponibles. En el cas dels majors de 70 anys que ja faci sis mesos des que van rebre la segona dosi contra el coronavirus, el seu centre mèdic els avisarà perquè vagin a rebre la tercera o poden demanar hora igualment per internet.

Barnils subratlla que és molt important que tothom a qui es dirigeixi la vacunació es vacuni perquè "seguim amb el mateix risc que l'any anterior, tenim Covid i que coincideixin les dues malalties suposa un alt risc per la persona", concretament el doble en els casos que tenen patologies cròniques. De la mateixa manera ha remarcat que des del Ministeri de Sanitat s'ha validat que les dues vacunes es poden administrar el mateix dia, sense necessitat que hi hagi un interval de temps entre una i altra.

La vacuna de la grip i la tercera dosi contra la Covid-19 es posen en la mateixa visita al CAP, una a cada braç, com ha sigut el cas de Juana Martínez (83) qui està satisfeta perquè “la qüestió és que tot vagi bé, ho tenia clar des del primer dia: això és bo per tots i pels més grans encara més”. De la mateixa manera s'ha vacunat Maria Dolors Blanes (80), que espera "a veure si tenim sort i això s'acaba". Preguntada pel fet que ha rebut dues punxades, Blanes ha ironitzat que "ja estic acostumada, quan no és en un lloc és en un altre", en referència als tractaments que rep per altres patologies cròniques. Segons Carme Barnils la majoria d'usuaris que aquesta setmana ja han anat al CAP han acceptat rebre les dues vacunes pel benefici que suposa no haver-se de tornar a desplaçar.

