L’hostaleria de Sabadell veu amb bons ulls el passaport Covid

Bars i restaurants de Sabadell veuen amb bons ulls la implantació del passaport Covid que la Generalitat estudia implantar per evitar nous tancaments o restriccions al sector. Amb la fi de les restriccions, des de mitjans d’octubre, set de cada deu bars han aconseguit incrementar la seva facturació, segons una enquesta que ha elaborat el Gremi d’Hostaleria per al Diari. Amb un aforament total en espais interiors, l’eliminació dels deu comensals per taula com a màxim i l’horari reduït, el sector a Sabadell ha aconseguit fer entre un 10% i un 30% més de caixa.

No volen fer passos enrere: “Venim d’una temporada dura per al sector. Amb el bon ritme de vacunació i la relaxació de les mesures, el sector està reprenent la normalitat”, destaca el president del Gremi Comarcal de Turisme i Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca. Ara, els establiments poden obrir fins a les 2.30 h, amb 30 minuts afegits els divendres, dissabtes i vigílies de festius i es manté l’obligació de portar mascareta en espais interiors mentre no es consumeix.

Per a la gran majoria de professionals del sector, nou de cada deu, la fi de les restriccions ha suposat un lleu increment d’entre el 10% i el 30% dels seus ingressos diaris. L’increment ha estat notori en un de cada deu locals, que han vist com pràcticament es multiplicaven per dos els seus comptes.

Recuperació del ritme preCovid

Els resultats de l’enquesta indiquen que les restriccions –aforaments, reducció de comensals i horària– han afectat en gran manera un 63,2% dels establiments. I només un 10,5% afirma que pràcticament no s’ha vist perjudicat per aquestes mesures.

D’entre totes, la pitjor valorada ha estat la dels aforaments permesos a l’interior, seguida de la limitació horària. “Ens ha fet perdre molta clientela”, coincideixen diversos propietaris d’establiments. Especialment per a aquells que no disposen de terrasses o regenten un local de petites dimensions.

La recuperació del sector es consolida. Més de la meitat dels establiments ja s’acosten als ingressos prepandèmia. Després de l’embat de la Covid, un 85% dels establiments ja han reincorporat tota la plantilla, mentre que un 15% manté algun treballador en l’ERTO.

Com funciona el passaport?

Si bé encara no està decidit, el departament de Salut estudia aplicar el certificat sanitari a bars i restaurants i gimnasos, entre altres sectors, si hi ha més de cent persones ingressades a les UCI. Si s’arriba finalment a implantar a altres sectors –de moment només és un accés per a l’oci nocturn–, el client ha de presentar el codi QR del certificat i el DNI. Un cop passat el codi que apareix al certificat Covid sanitari, l’aplicació emet un semàfor verd o vermell amb el nom i la data de naixement, que s’ha de comprovar amb el DNI. I l’usuari pot aportar el QR en paper o al telèfon mòbil.

