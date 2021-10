Claudi Martí: "Si d'aquí a Nadal no es concreten mesures, ens haurem de plantejar no obrir piscines"

Quan semblava que la pandèmia de la Covid-19 ja era història al Club Natació Sabadell, amb unaòptima recuperació en l'àmbit econòmic i social, l'entitat, a través del seu president, Claudi Martí, denuncia que "estem vivint una segona pandèmia o sisena onada". El motiu? L'increment de més de 600.000 euros en el cost energètic, que es preveu a final d'any, obliga a l'entitat a fer un crit al cel alertant a les diverses administracions –Consejo Superior de Deportes, Generalitat de Catalunya i Govern central– que "si d'aquí a Nadal no es concreten mesures urgents, amb xifres d'euros sobre la taula, ens haurem de plantejar no obrir piscines. Reclamo que s'apliquin mesures en l'àmbit empresarial per poder continuar fent la nostra tasca", afirma amb rotunditat, Claudi Martí, mentre afegeix que "el cost de l'energia, després del cost personal, és el cost més important que tenim. No podem pretendre mantenir el nostre nivell esportiu –waterpolo, natació, natació artística– en l'àmbit espanyol a les espatlles dels clubs".

En la mateixa línia, Martí lamenta que si durant l'esclat de la pandèmia el Club va fer mans i mànigues per mantenir obertes les instal·lacions per als esportistes d'elit, amb una "clara voluntat de treballar per l'esport, ajudant a mantenir l'activitat nacional, de planter i als internacionals", sense rebre ni un euro, ara se'ls torna a girar l'esquena des de Catalunya i Espanya: "no em fa res ser el primer a denunciar que no es pot continuar així. L'esport català i espanyol no pot ometre ajudar als clubs. Penseu fer alguna cosa? Si aquí tanquem no entrenarà ningú", avisa.

El CSD atorga ajudes a l'ACB (8 milions d'euros) i a l'ASOBAL (2 milions d'euros)

Aquesta setmana, el Consejo Superior de Deportes ha fet oficial que concedirà una ajuda per valor de 10 milions d'euros als clubs que de bàsquet i handbol que van participar en la lliga ACB i lliga ASOBAL durant les temporades 2019-20 i 2020-21 amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia –ticketing–. Una notícia que ha caigut com un gerro d'aigua freda a l'entitat sabadellenca: "El meu ticketing és la quota dels socis i que en els darrers dos anys hem patit una davallada. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i ells són una SA esportiva amb ànim de lucre. Si això no se soluciona, els clubs haurem de triar mantenir l'activitat, que és el que ens dona viabilitat".

Publicitat