ERC demana paralitzar el projecte de la plaça de la Llibertat de Sabadell pel desconent veïnal

El grup municipal d'Esquerra Republicana presentarà una moció al ple de novembre per paralitzar el projecte de reforma de la plaça de la Llibertat de Sabadell i consensuar-ne un de nou amb els agents veïnals de la Concòrdia. Així ho ha anunciat avui el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, que ha demanat la creació d'una taula de treball amb tots els grups municipals, veïns i entitats.

"No es pot fer una inversió de 180.000 euros sense acord. A data d'avui, el consens està trencat", ha destacat Fernàndez. Davant el descontent veïnal, avança el portaveu, demanaran que s'aturi el projecte previst. "El nostre projecte per la plaça [durant l'anterior mandat] tenia consens del barri, el que està fent el govern actual no és de rebut", ha detacat la regidora Glòria Llobet. Fernàndez també ha carregat contra el govern municipal: "No pot confondre 14 vots amb majoria social. La convidem a negociar i a no utilitzar posicions dèspotes".

El projecte per a la plaça preveu remodelar el mobiliari infantil, enderrocar la meitat de les pistes de petanca construïdes al 2019 i instal·lar uns rocòdroms davant de l'escola Font Rosella.

La proposta de l'associació veïnal passa per mantenir les pistes de petanca noves i instal·lar mobiliari i una zona per al públic més jove a les pistes velles, amb taules i cadires i una taula de ping-pong. També remodelar completament el parc infantil, entre d'altres.

Publicitat