L'Associació de Veïns de La Concòrdia proposa més usos per la plaça de la Llibertat

Després de poc més de dos anys de la finalització de les obres a la plaça de la Llibertat al 2019, tornen a proposar-se canvis per a l'espai del barri de La Concòrdia. Així ho explica l'Associació de Veïns de La Concòrdia, que ha fet pública aquest dimecres 22 la proposta que ja va enviar a l'Ajuntament de Sabadell al 2019, en la que parla d'una plaça més oberta a la ciutadania en general, amb usos pels diferents grups de població i diverses franges d'edat.

El tema de l'adequació de la plaça torna a l'actualitat després que a finals de juliol el consistori sabadellenc aprovés en Junta de Portaveus un nou projecte per la plaça valorat en vora 180.000 euros, segons el qual es preveu remodelar el mobiliari infantil, enderrocar la meitat de les pistes de petanca fetes al 2019 -que ja van aixecar rebombori entre els veïns- i instal·lar uns rocòdroms davant de l'escola Font Rosella, han explicat des de l'associació. Tanmateix, per a Pau Recio, president de l'Associació de Veïns de La Concòrdia, "un pressupost de 180.000 euros per remodelar la plaça és una cortina de fum: és irrisori, compraran quatre mobiliaris i no resoldran el problema de la plaça". A més critica que només vora 80.000 euros s'empraran per la plaça com a tal, ja que "la resta anirà exclusivament al pàrquing i a reparar la junta de dilatació i les filtracions d'aigua que actualment té", diuen des de l'associació.

En contraposició, l'associació veïnal proposa diferents al·legacions que han formulat a la proposta del consistori, que ja recollien al seu projecte del 2019:

Mantenir les pistes de petanca noves i instal·lar mobiliari i una "zona amable per als joves" a les pistes velles, amb taules i cadires i una taula de ping-pong

Remodelar completament el parc infantil existent, incloent algun tancament, i posant "sotracs i zones elevades" per fer disminuir la velocitat dels vehicles que passin a la vora

Crear una nova zona verda, eliminant els arbustos propers al carrer Lluís Vives, i substituint-los per gespa, una pèrgola natural i un espai de pic-nic

Aprofitar els accessos al pàrquing situat a la plaça per instal·lar-hi preses de rocòdrom

Instal·lar uns jocs d'aigua per ajudar a refrescar i fer vida a l'estiu, de manera similar als que hi ha a la plaça de Sant Roc

Incloure punts d'accés de llum i aigua per facilitar la polivalència d'activitats a la plaça

I és que la diversitat i pluralitat d'usos és el que reclamen des de l'associació veïnal, i Recio ha remarcat que "trobem imprescindible mantenir un espai diàfan per a dur-hi a terme les activitats". A banda, els de l'entitat reclamen més transparència i participació en els projectes de barris abans de "tirar pel dret": "que es tinguin en compte les entitats del barri i comencem a treballar una mica de forma conjunta, perquè si no recorda a uns temps anteriors bastant més desastrosos i opacs que hem tingut a aquest Ajuntament", ha demandat Recio.

Morell, "non grata" a La Concòrdia

D'altra banda, la convocatòria dels mitjans a la seu de l'Associació de Veïns de La Concòrdia ha servit perquè els representants de l'entitat hagin rebutjat l'actuació de la regidora de l'Ajuntament Marta Morell, a qui han qualificat com a "persona non grata". Francesc Portalés, de la vocalia de Relacions Institucionals de l'entitat, ha declarat que "les reunions que hem tingut no han sigut reunions en les que s'hagi pogut arribar a acords" amb ella, i que la reunió sobre la plaça de la Llibertat, que s'ha ajornat fins a en quatre vegades, "ha sigut la gota que ha fet vessar el got".

"Ja és la quarta vegada que ens aplacen la reunió per parlar única i exclusivament de la plaça Llibertat, i tenim una llista de punts d'interès del barri que han sigut completament ignorats per part de l'Ajuntament", s'ha queixat Portalés. Alhora, ha afegit que aquest tema no és l'únic en què hi ha hagut falta d'atenció per part de Morell, ja que sobre el pàrquing de l'Eix Macià "va ser l'única regidora d'un partit de l'Ajuntament de Sabadell que no va tenir una conversa amb nosaltres". Alhora, el president de l'entitat ha afegit que "en cap moment s'ha parlat amb les entitats del barri, en cap moment s'ha fet una assemblea per convidar els veïns a xerrar i s'ha tirat de model autoritari i sense consensuar".

En aquest sentit, Recio ha remarcat que "Marta Morell no pot ser la regidora del districte, de participació o democràcia deliberativa perquè no és una persona vàlida per fer contactes amb les entitats, els veïns i consensuar projectes a nivell veïnal i de barri", i per això se l'ha considerat persona "non grata" des de l'associació veïnal.

El Diari de Sabadell és a la espera de resposta per part de l'Ajuntament de Sabadell tant sobre les al·legacions de l'Associació de Veïns de La Concòrdia al projecte de la plaça de la Llibertat com a les seves consideracions sobre la regidora del districte, Marta Morell.

