L’inventari del patrimoni arquitectònic municipal és molt extens. El Castell de Can Feu, el Vapor Pissit, la Casa Grau, la Masia de Ca n’Oriac... podríem posar tots els noms i ens ocuparia pràcticament tot aquest editorial. En el marc del mandat anterior, l’Ajuntament va adquirir un gran nombre d’edificis històrics amb la voluntat de recuperar-los i fer camí per donar-los un ús, i ara l’executiu actual s’ha proposat fer mans i mànigues per aconseguir-ho.

La realitat és la que és: el patrimoni és ampli, hi ha molts edificis en mans de l’Ajuntament i el pressupost és limitat. El Govern municipal actua de forma sensata a l’hora de prioritzar-ne alguns, com l’Artèxtil o Sallarès Deu, i deixar per a més endavant altres immobles, com l’edifici de la Maternitat. Ara bé, també és important remarcar que prioritzar no vol dir oblidar, i que com a ciutat hem de tenir una visió a curt, mitjà i llarg termini. El nostre patrimoni representa l’essència de Sabadell, passat, present i futur. Tenim la responsabilitat col·lectiva de preservar-lo i reivindicar-lo, encara que sigui de forma progressiva. Pas a pas.

Publicitat