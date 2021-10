Doble derrota del Club Natació Sabadell a Les Naus

Tampoc. Se li resisteix la victòria al Club Natació Sabadell de vòlei a la SuperLliga-2. En el doble compromís a Les Naus, els dos conjunts sèniors han caigut davant rivals amb més experiència a la categoria. El masculí s'ha vist superat pel Mediterráneo Castelló (0-3) en un duel marcat pels problemes amb la recepció i el bloqueig dels locals en el primer set (18-25).

Ha millorat les seves prestacions l'equip dirigit per David Martín, però no ha estat suficient per escurçar diferències en el segon (20-25) i el tercer ha estat el més igualat, amb opcions dels nedadors per almenys forçar un quart set. Finalment, els de Castelló han sentenciat amb un ajustat 23-25 per endur-se la victòria deixant en blanc el conjunt sabadellenc.

El Club Natació femení ha sortit molt endollat al seu partit contra el CV Esplugues i el 25-23 inicial feia pensar en la primera gran alegria de la temporada. No ha estat així. Ha reaccionat el conjunt del Baix Llobregat de manera contundent i ha liquidat el duel amb un triple 15-25 gairebé inapel·lable. Tocarà esperar.

