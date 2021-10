El filial del Sabadell goleja al Can Rull en el derbi de Segona (1-4)

Clara superioritat. El filial del CE Sabadell s'ha imposat amb molta contundència en el derbi sabadellenc, deixant al Can Rull sense grans possibilitats durant el partit. Ha estat 1-4 en el Municipal de Can Rull per la jornada 5 del grup 4 de Segona Catalana.

Tan sols començar, al tercer minut de joc, Omar ha avançat al conjunt visitant amb una rematada de cap sense abast per al porter local. El partit s'ha començat a inclinar per a un sol costat i, a la mitja hora de joc Moha ha posada el 0-2 que ha deixat al Can Rull sense ànims ni idees.

El partit en tot moment ha mostrat un ambient calent, típic d'un clàssic derbi de la nostra ciutat. Ha estat més que tres punts en joc.

Després del descans, no hem trigat a veure el tercer gol del Centre d'Esports Sabadell, però poc després el Can Rull ha tingut un penal a favor que ha materialitzat Manolo i ha dipositat alguna il·lusió en la graderia.

No obstant això, la dinàmica ha continuat sent la mateixa: un Sabadell fort en defensa, que ha estat molt determinant i ha tingut les idees clares des de l'inici al final. Pel seu costat, el Can Rull ha posat més ganes que futbol i no ha pogut competir amb un dels millors equips de la categoria.

A pocs minuts per al final, el 1-4 ha sentenciat totalment el partit. Un resultat just que col·loca al Sabadell on mereix i al Can Rull en l'obligació de reflexionar molt.

