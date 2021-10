El Sabadell no passa de l'empat i Antonio Hidalgo penja d'un fil

A mitges. El Sabadell no ha passat de l'empat després de dominar de cap a peus un defensiu UCAM Múrcia. El gol de Jacobo, després de malbaratar Muguruza un penal, ha tingut la resposta immediata de Nuha Marong. La situació d'Antonio Hidalgo penja d'un fil. Ell està disposat a continuar i la cúpula del Consell i l'àrea esportiva esetudien la decisió.

Sacsejada total. Aquesta vegada es pot parlar de revolució en tota regle a l'onze. S'esperaven canvis, però Hidalgo ha tirat pel dret i n'ha fet set respecte a l'equip que va sortir inicialment contra l'At. Balears la jornada anterior. Entre els set, el més rellevant a la porteria, amb el debut d'Emilio Bernad en detriment de Kike Royo. S'han quedat a la banqueta també Óscar Rubio, Dani Sánchez, Xavi Boniquet, Alfred Planas, Aarón Rey i Kaxe. Dit d'una altra manera, només han mantingut la titularitat Aleix Coch, Guillem Molina, Sergio Aguza i Néstor Querol. Entre les novetats, a més del porter, cal destacar el retorn de Facu Garcia al mig del camp després de moltes setmanes de total ostracisme i la suplència dels dos teòrics davanters, Kaxe i Toni Gabarre. També ha tornat Diego Caballo al lateral esquerre ja recuperat de la seva lesió mentre continua el misteri entorn de Ramon Folch, fora de la llista.

El guió del partit ha quedat clar amb la disposició tàctica del conjunt murcià: línia de cinc amb quatre per davant i Nuha Marong, l'espigat davanter que ja va enfrontar-se al Sabadell a les files de l'At. Saguntino, com a única referència ofensiva. Hidalgo ha estat fidel al seu sistema preferit amb trident central i dos carrilers, Muguruza i Caballo. L'escenari hauria pogut canviar molt aviat (minut 3), quan l'àrbitre ha vist mans de Charlie en un llançament de córner. El penal, molt protestat pels visitants, l'ha enviat Muguruza gairebé a l'Olímpia. Molt desviat per sobre del travesser.

La malastrugança d'aquesta temporada tornava a penalitzar el Sabadell, que malgrat el cop, ha perseverat i ha trobat la recompensa al seu domini absolut en el minut 20. Jacobo ha aprofitat una pilota solta per fer una espectacular vaselina per sobre de Biel Ribas. Això sí, potser amb VAR el gol hauria estat invalidat per probable fora de joc del golejador arlequinat. El gol semblava obrir definitivament les portes a la victòria, però només 90 segons després, Nuha Marong ha retornat la igualtat al marcador amb una rematada de cap inapel·lable en un llançament des de la cantonada que ha deixat en evidència els centrals arlequinats. De fet, Nuha ja havia avisat abans amb un contracop que ha conjurat el debutant Emilio Bernad amb el peu.

Aquest segon cop sí que l'ha acusat l'equip arlequinat. La possessió de pilota era estèril i ja no s'ha generat cap situació de perill. Han aparegut els primers símptomes d'impotència i ansietat. Sense fluïdesa per combinar. L'UCAM, més preocupat per no perdre la posició que buscar la porteria contrària, s'ha sentit còmode i no ha passat per angúnies fins al descans.

La dinàmica del partit no ha canviat a la represa. El domini arlequinat ha estat aclaparador, amb una possessió insultant en algunes fases. Però no s'ha traduït en grans ocasions. Moltes aproximacions sense inquietar Biel Ribas. La falta de pólvora ha tornat a condemnar l'equip arlequinat. I això que Hidalgo ha mogut cel i terra des de la banqueta. Primer, amb un triple canvi: Alfred, Aarón i Toni Gabarre, deixant Facu Garcia en línia defensiva. També ha entrat Kaxe. Tot ha estat inútil. No es pot recriminar falta d'actitud ni ganes, però el problema del gol és persistent.

Fins i tot podia haver estat pitjor. Per dues vegades el drama ha sobrevolat la Nova Creu Alta. El porter Emilio Bernad ha evitat l'1-2 en accions d'u contra u davant Manu Garrido i Santi Jara. El Sabadel també ha tingut la victòria en un contracop a l'afegit que Jacobo no ha sabut culminar i en una rematada fora de Toni Gabarre dins de l'àrea. El punt sembla insuficient, però almenys treu el conjunt arlequinat de la zona de descens. L'afició, en general, ha acomiadat l'equip amb aplaudiments pel seu esforç i entrega, però també s'han sentit xiulets i alguns retrets a la graderia. Un grup d'aficionats ha mostrat el seu descontentament amb crits a la zona de tribuna. La situació d'Antonio Hidalgo penja d'un fil, però el tècnic, en roda de premsa, ha confirmat que ell se sent amb ganes de continuar. Ara la pilota està a la teulada del Consell d'Administració i l'àrea esportiva.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Emilio Bernad; Guillem Molina, Aleix Coch, César Morgado (Aarón Rey, m. 58), Diego Caballo (Toni Gabarre, m. 58), Facu Garcia (Dani Sánchez, m. 75), Muguruza (Alfred Planas, m. 58), Sergio Aguza, Jacobo, Moha i Néstor (Kaxe, m. 68).

UCAM Múrcia: Biel Ribas; Josema (Abenza,m. 49), Farrando, Josete, Viti, Charlie, Alberto (Santi Jara, m. 80), Caballero (Johan, m. 80), Nuha Marong (Manu Garrido, m. 68), Armando i Liberto (Xemi, m. 68).

Àrbitre: David Recio Moreno (Comitè navarrès). Grogues: Facu Garcia, Dani Sánchez Teo (banqueta); Charlie, Josema; Armando; Alberto; Vermella: Altimira (a la banqueta).

Gols: 1-0, m. 20: Jacobo; 1-1, m. 21: Nuha Marong.

Incidències: Uns 2.700 espectadors a la Nova Creu Alta.

Publicitat