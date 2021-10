La fórmula del microteatre demana pas a l’Espai Àgora

Potser cal arrencar pel començament. Què és el microteatre? Teòricament, una funció que compleix l’algoritme del 15+15+15. “O sigui, quinze espectadors, en una obra de quinze minuts i un espai màxim de quinze metres quadrats”, explica Francesc Cutchet, un dels organitzadors del festival.

Són píndoles teatrals, doncs, que en tot cas es reivindiquen en peu de condicions amb una obra convencional. “No et pensis que és de consum ràpid. No és fast food!”, explica Cutchet. Senzillament, tenen un altre format. Més curt i dinàmic. I, per tant, permet veure més d’una obra quan vas al teatre.

La mostra té lloc el proper divendres 5 de novembre i dissabte dia 6, al centre cívic Sant Oleguer. S’hi representen cinc obres diferents cada jornada, amb un cost de 20 euros per un dia (30 euros per a ambdues jornades). Les sessions arrenquen a les 19 h, però alerta, s’acaba passades les 22 h.

I és que l’espectador anirà rotant d’escenaris i encadenant les cinc microobres, una rere l’altra, entre els escenaris habilitats: l’auditori, una aula i l’Espai Àgora.

Tres Homes Grossos

És en aquest tercer espai on, precisament, Cutchet estrena les obres de la Cia Tres Homes Grossos, juntament amb Lluís Saus, Jordi Cantó, Toni Díaz i Lídia Guarch (i organitzadors de la IV Mostra).

Ells són l’alma mater del festival de teatre. De fet, hi actuen tant divendres com dissabte, amb sengles obres: Líder i Pascal.

També hi actua tots dos dies la Cia Absurdòpates, amb les dues versions de l’espectacle El show casi definito.

Les altres companyies són La Cadena i Cia del Centre d’Arenys de Munt, La Cadena; així com les produccions de Ferran Vilajosana, Xavier Miralles, Núria Peix i Alberto Ramos.

De fet, malgrat que aquest format no sigui gaire habitual a Sabadell, té una gran demanada per actuar-hi. “Mai no podem acollir totes les propostes que rebem”, conclou Cutchet.

