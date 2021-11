Volen “naturalitzar” el llac del parc de Catalunya

Naturalitzar el llac del parc de Catalunya o habilitar zones de fangar per a les orenetes són algunes de les accions que ha dissenyat l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (Adenc), seguint l’encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell per millorar la conciliació entre l’activitat humana que es desenvolupa al parc i la biodiversitat –flora i fauna– present a t al pulmó verd sabadellenc.

Un cop analitzada la vida quotidiana que es desenvolupa al parc i un estudi de la biodiversitat –fins a tretze hàbitats diferents–, entre els quals destaca la presència de setze espècies de papallones, sis de libèl·lules, cinquanta espècies exòtiques vegetals, nius de cotorra argentina i una elevada presència de tortugues exòtiques de Florida, s’ha elaborat un pla d’acció en què el llac del parc, el torrent de Can Feu, la font de Can Rull i els herbassars seran les àrees d’interès per la biodiversitat. S’espera que a principis del 2022 es presenti aquest pla d’acció a executar-se en els pròxims cinc anys.

“Els marges del llac no són naturals, sinó que són maons de ciment i això dificulta la nidificació dels ocells aquàtics”, explica l’ambientòleg i expert en biodiversitat Gerard Codina, membre de l’Adenc, durant la presentació. És per això que des de l’associació naturalista es proposa avançar l’actual graó i, amb l’ajuda de gabions metàl·lics amb pedres a dins, que serveixi per crear un espai on polles d’aigua o cabussets es puguin instal·lar.

D’altra banda, també hi ha sobre la taula el repte de connectar millor el parc, ja que segons Codina “està fragmentat en diversos espais”. En aquest sentit, una de les accions és controlar amb tanques la lliure circulació pel parc, i així reduir el seu impacte en les diverses espècies de flora.

Entre algunes de les accions anunciades, també hi ha la possibilitat d’habilitar zones de fangar coincidint amb els períodes migratoris de les orenetes davant la falta de sòl urbà perquè aquestes aus puguin construir els seus nius. “Fins fa poc teníem tres colònies, ubicades a la zona de l’Escola Pia. Ara només en tenim dues i és molt important que puguin refer els seus nius. Les orenetes ajuden a minvar la presència d’insectes, com els mosquits”, exposa l’ambientòleg Codina.

Publicitat