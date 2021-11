Club Natació i Escola Pia tornen al camí del triomf i surten de la zona baixa

Les dinàmiques de resultats no convidaven a l’optimisme, però Club Natació Sabadell i Escola Pia van aconseguir dues victòries que els allunyen de la zona baixa i els permeten agafar confiança per afrontar un breu però exigent tourmalet abans del derbi al carrer de Garcilaso.

Els de Can Colapi afrontaven una sempre feixuga sortida lluny de Catalunya per visitar el recentment ascendit Picassent, qui encara no coneix la victòria a la Segona Divisió B. Una primera meitat molt seriosa permetia arribar al descans amb un còmode 1 a 3, amb dianes de Marc Navarro, per partida doble, i Arnau Graell.

Els locals, sense pràcticament inquietar la porteria sabadellenca, aprofitaven el doble penal per posar la por al cos als de Pedro Donoso, que no es deixarien intimidar per sumar tres punts vitals (3-5). Amb més problemes dels previstos, encara que el resultat final no ho expressés així, el Club Natació Sabadell també va fer els deures davant un competitiu Industrias B.

Una primera meitat força grisa per als interessos nedadors, que l’aprofitaven els colomencs per marxar al descans amb un ajustat 1 a 2. Però un inici en tromba, amb tres dianes, dues de Víctor Cecília, Ceci, va ser clau per capgirar el marcador quan tan sols s’havien disputat tres minuts del segon temps (4-2). Al tram final, els nedadors, aprofitant la tàctica del porter jugador visitant, arrodonirien el triomf amb dues dianes més.

A punt de ‘fer saltar la banca’

L’Amics del Pou-Nou Escorial va estar a prop de protagonitzar la sorpresa de la jornada en caure per un ajustat 5 a 4 davant el potent Aliança Mataró. L’equip de Francis Barragán, que continua ocupant el fanalet vermell amb zero punts, va posar contra les cordes els maresmencs amb les dianes de Tofi i Raúl (3-2), però la pólvora mataronina va esvair qualsevol opció de puntuar.

Publicitat