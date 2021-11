L’antic Despatx Gorina serà un lloc de degustació

El conegut Despatx Gorina, al capdavall de la Rambla, tornarà a obrir les portes en els pròxims mesos, però no tindrà res a veure amb el tèxtil que el va donar a conèixer, sinó amb la restauració. La cadena de franquícies 365 Obrador inaugurarà en aquest local el seu segon establiment a Sabadell, després del que ja té a la ronda de Zamenhof. En aquests moments, la companyia es troba en ple procés de selecció de personal i busca tant venedors com forners. Paral·lelament, treballa per iniciar les obres d’adequació del local perquè tingui tot el que sigui necessari per obrir, ja que ara mateix és totalment buit.

Es tracta d’un edifici protegit en el Pla de protecció del patrimoni local per la seva singularitat, d’estil racionalista. L’immoble data del 1933 i és obra de l’arquitecte barceloní Francesc Guàrdia i Vidal; disposa d’un local a planta baixa, pis i àtic. Es caracteritza també per la seva forma cúbica, la façana simètrica i les finestres apaïsades. Els colors també són particulars, amb un estucat negre predominant a la planta baixa i gris a les altres. L’edifici està situat a la Rambla, 245, i des de fa prop d’una dècada ja no hi ha el rètol que l’identificava, en què posava Gorina 1835, en referència a l’empresa tèxtil, una de les més importants del sector local. En els darrers anys s’han fet algunes –petites– obres de manteniment i adequació de l’espai, amb una millora de l’entrada principal per fer-la més accessible com una de les actuacions més significatives.

L’empresa 365 Obrador es troba en una etapa d’expansió, amb noves obertures a part d’aquesta com les que ja s’han fet recentment a Esplugues de Llobregat i Gavà. La seva principal diferenciació juga amb el preu dels productes, molt econòmics, ja que ofereix pa, cafès, pastes i refrescos, així com entrepans i altres plats de menjar tant per emportar com per consumir al mateix local.

Històricament, el Despatx Gorina es va dedicar i conèixer per les vendes de teixits. Els Gorina van fundar l’empresa tèxtil el 1835, com a fàbrica de llana, tot i que tenien antecedents familiars més remots. Els informes municipals apunten que aquesta empresa va ser la més longeva entre les que es van especialitzar en els articles de llana més fins i luxosos, la qual cosa va donar molt prestigi a la marca. Un reconeixement que va arribar a les capes més altes de la societat espanyola i els teixits d’aquesta casa sabadellenca han vestit la Casa Reial espanyola durant dècades, des dels regants d’Alfons XII i XIII als de Joan Carles I i Felip VI.

Vuit despatxos protegits

El Despatx Gorina és un dels vuit despatxos sabadellencs protegits pel Pla de protecció del patrimoni local. Juntament amb aquest hi ha el Genís i Pont, entre els carrers de Sant Josep i del Carme; el Lluch, al carrer de la Indústria 8-10 i que és la seu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana; Buxeda, a la Rambla, 65; Coromines, al carrer de Sant Feliu, 10-14; Solé, al carrer de l’Estació, 40; Romeu, entre Creueta i Narcisa Freixas, i el despatx habitatge Garriga Germans, a la cantonada dels carrers de la Font Nova i les Comèdies.

