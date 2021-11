La jutgessa veu diversos indicis de delicte en la concessió del servei de neteja a Smatsa

La peça 28 del cas Mercuri, sobre l'adjudicació del contracte de recollida de residus i neteja viària de Sabadell a Smatsa, podria arribar a judici en els pròxims mesos. La magistrada jutge que porta el cas considera que hi ha diversos aspectes que podrien ser constitutius de delicte i ara tant la fiscalia com l'acusació popular, la Plataforma Lliure de Corrupció, i la particular, l'Ajuntament, tenen un breu període de temps per presentar els seus escrits d'acusació i poden demanar l'obertura de judici oral.

Per la seva part, la Plataforma ha anunciat aquest dimarts que demanarà l'obertura del judici perquè la jutgessa conclou que les investigacions realitzades han permès constatar que la concessió a Smatsa va ser fruit presumptament "de les maniobres planificades, organitzades i dirigides", tal com ha dit el portaveu de l'acusació popular, Isidre Soler, per membres del govern a mans del PSC, càrrecs de confiança i responsables d'Smatsa i la seva matriu Vendex així com la col·laboració de funcionaris municipals.

Això implicaria que podrien seure al banc dels acusats tant l'excalcalde de Sabadell Manuel Bustos, com a cara més visible per la part del consistori i del PSC, com els màxims responsables d'Smatsa, amb el president del grup Vendex -matriu d'Smatsa-, Gervasio Rolando Acosta i el gerent d'Smatsa, Eugenio Díaz, entre altres. En total, prop d'una desena de persones, entre les quals hi ha Paco Bustos (germà de l'exalcalde), l'exregidor socialista Cristian Sánchez per la seva participació a través de l'agrupació local del PSC i tres funcionaris municipals.

La jutgessa conclou que els actes comesos relacionats amb la concessió podrien ser constitutius de fins a vuit delictes diferents tipificats en el codi penal: prevaricació, tràfic d'influències, suborn, falsedat documental, infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets, blanqueig de capitals i delicte electoral. Isidre Soler ha destacat que la concessió és irregular per diferents aspectes, destacant que es va adjudicar per un període de 15 anys i cinc prorrogables quan el màxim establert per la llei de contractes assegura que és de 4 anys més una possible pròrroga de dos; i la garantia de solvència econòmica que per normativa també s'ha de dipositar no es va complir, ja que Smatsa va aportar un 0,23% del capital requerit que era d'un 5% de l'import d'adjudicació, 18,5 milions d'euros, el major contracte de l'Ajuntament de Sabadell.

Soler ha afegit que "uns volien la concessió del servei i altres determinades contraprestacions, això és la corrupció i no ho tolerem". Per exemple, a canvi d'aquests favors per facilitar que l'adjudicació fos favorable a Smatsa i no a FCC ni a Valoriza, la concessionària hauria pagat actes oficials de l'Ajuntament i d'entitats; el sopar de final de campanya electoral del 2011 de Manuel Bustos a la Pista amb un cost de 100.454,72 euros; viatges a responsables polítics, inclosa l'aleshores regidora i actual alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, per valor de 21.636 euros; Smatsa hauria contractat almenys 17 persones relacionades amb el partit socialista o també hauria pagat sopars al restaurant de Paco Bustos Migas y muchos más, així com en altres restaurants de luxe.

