Els quatre sabadellencs, absolts en el judici dels '9 de Lledoners'

Els quatre encausats sabadellencs entre els '9 de Lledoners' han quedat absolts. Juntament amb dues persones més, se'ls acusava d'un delicte de desordres públics i es demanava una pena de tres anys de presó per tots ells. La lletrada d'Alerta Solidària, Eva Pous, ha qualificat el judici de "farsa" després de la decisió judicial del Penal número 1 de Manresa. "Celebrem que no puguin condemnar-los, però encara hi ha tres persones acusades de forma injustificada per proves que no existeixen", ha lamentat.

Per contra, però, es manté l'acusació per als tres independentistes restants jutjats pel cas dels '9 de Lledoners'. Se'ls acusa dels delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, desordres públics i s'ha rebaixat el delicte de lesions greus a lleus. "Encara que els policies no veiessin qui els va colpejar, afirmen que els van veure a primera línia", ha justificat la responsable del ministeri públic per mantenir l'acusació sobre els tres activistes.

Pel que fa al delicte de lesions, l'ha rebaixat a lleu en considerar que només van precisar "d'una primera assistència facultativa". D'aquesta manera, la pena que la fiscalia demana per als tres encausats és de 5 anys de presó i una multa de 1.080 euros.

Per la seva part, la Generalitat, que exerceix d'acusació particular en la defensa dels agents, manté la seva acusació contra els tres acusats -el mateix que segueix acusant la fiscalia- per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i també ha rebaixat el de lesions greus a lleus. Per contra, ha retirat el de desordres públics per a tots tres en considerar que no hi va haver "alteració de la pau pública". En total, la Generalitat demana per a tots tres 6 mesos de presó i una multa de 720 euros per a cadascun d'ells.

Les defenses dels tres encausats que segueixen acusats en demanen l'absolució. A la sortida Josep Rosell, advocat d'un dels acusats, confiava en el fet que la magistrada del Penal 1 absolgui al seu client, encara que no descartava arribar a instàncies superiors en cas que no sigui així. "Cap prova els incrimina", ha recalcat, tot assegurant que "una persona no pot ser condemnada només per la declaració d'un agent i més si aquest és part del procés". També la Teresa Rosell, lletrada d'un altre dels acusats, es mostrava confiada en que arribi una sentència "justa i basada en el principi de presumpció d'innocència",

Per la seva part, David Aranda, advocat del tercer dels acusats, ha lamentat que el que s'ha jutjat ha estat "el dret a mobilització i a la llibertat d'expressió". "Ha estat un judici esperpèntic, amb els mossos amb memòria selectiva... malauradament se'ls ha jutjat per estar només en un lloc en un moment determinat", s'ha queixat.

Des del grup de suport dels Nou dels Lledoners, Anna Rosselló ha recordat que els acusats que han estat absolts han passat "tres anys imperdonables, en els que s'han vulnerat els seus drets, i hi ha tres que encara podrien entrar a la presó, quan s'ha vist que no hi ha proves".

Els '9 de Lledoners' neguen els fets

Aquest dimecres, en la segona sessió del judici, els '9 de Lledoners' han respost a les preguntes de la fiscalia i de la defensa. No a les de l'acusació particular de la Generalitat, per desig exprés dels mateixos encausats.

El primer de tots ha estat el Sergio, per qui la fiscalia manté l'acusació per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i el delicte de lesions lleus. Demana per a ell cinc anys de presó. El jove, que ha negat els fets pels quals se l'acusa, ha qualificat la seva detenció "d'arbitrària". "Vam arribar allà, ens vam trobar la barricada i vam baixar del cotxe. Al cap de pocs minuts un mosso em va agafar del braç i em va identificar, encara no entenc per què", ha relatat. El jove, que pateix una lesió a l'esquena, ha assegurat que ni va muntar les barricades ni va anar a la protesta al pont de la carretera, on es va produir l'agressió als agents. "Peso 55 quilos i el mosso mesura dos metres i pesa 90 quilos... Evidentment que evitaria exposar-me en una situació d'aquest tipus", ha assegurat.

També en Daniel i el Claudi, per qui es manté l'acusació, han negat haver agredit als agents. Tots dos han explicat que van anar, amb una tercera persona, a donar suport als presos quan es van trobar la carretera tallada per la barricada. Van baixar del cotxe i, al cap de poc, els van identificar. "Ens van dir que ens denunciarien per dirigir-nos de forma incorrecta a ells", ha explicat el primer. L'altre ha assegurat que poc després van marxar i que ni tan sols estaven presents al pont de la C-55 on es va produir l'agressió als policies.

Els quartre sabadellencs també neguen els fets

La resta d'encausats, ja absolts, també han negat els fets dels quals se l'acusava. L'Eric, l'Oriol i la Maria Jesús han mostrat la seva incredulitat per la causa contra ells. Tots tres han explicat que van anar a donar suport als presos independentismes quan es van trobar amb la carretera tallada per les barricades. "Quan es van moure els cotxes i ens van requerir que el moguéssim, ho vam fer i vam marxar cap a casa", ha explicat l'Èric. "Ens van demanar que ens identifiquéssim, sense cap motiu", ha afegit l'Oriol. "Només vam anar a donar suport als presos, no entenc el perquè de tot plegat", ha manifestat ella.

També l'Esteve ha explicat que va ser identificat sense motiu. "Vaig baixar del cotxe i quan vaig tornar un mosso em va cridar alguna cosa, no el vaig entendre i em va dir 'estàs denunciat'", ha assegurat. Per la seva part, l'Eduardo ha afirmat que el van identificar sense que passés res. "Quan em van dir que retirés el cotxe ho vaig fer, no ho entenc", ha assegurat. També el David ha explicat que va moure el cotxe, tal com li van demanar els agents. No obstant això el van identificar.

En la vista d'aquest dimecres també ha testificat la metge forense que ha analitzat les lesions dels agents dels Mossos d'Esquadra. El fet que hagi reconegut que van patir lesions lleus ha estat el que ha acabat declinant la balança perquè tant fiscalia com acusació particular hagin rebaixat la seva petició pel delicte de lesions a lleu.

Després de les conclusions definitives dels lletrats, els tres encausats pels quals es manté l'acusació han rebutjat el darrer torn de paraula. El cas ha quedat vist per sentència.

