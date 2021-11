Ingressa a presó el jove que va agredir un taxista de Sabadell

Un jove de 19 anys ha ingressat a presó com el presumpte autor de l'agressió que va patir un taxista de Sabadell arran d'un robatori l'1 d'octubre. Els Mossos van detenir el jove, de nacionalitat marroquina i veí de Badia del Vallès, el 27 d'octubre. Els fets es van produir cap a les tres de la matinada de l'1 d'octubre, quan un taxista va ser requerit a Sabadell per traslladar dos homes a Barberà. Quan van arribar al destí sol·licitat, els homes van agredir el treballador amb contundència i li van robar dos telèfons mòbils i els diners de la recaptació. L'home va patir el trencament de diverses vèrtebres i del nas. A més, va haver de ser intervingut quirúrgicament per les lesions produïdes en un ull en llençar-li gas pebre.

La unitat d'investigació de la comissaria de Cerdanyola del Vallès va iniciar una investigació per identificar els agressors. Els agents van identificar l'home que havia sol·licitat el taxi, que tenia antecedents policials previs. La víctima va reconèixer l'home com un dels seus agressors i els investigadors van iniciar una recerca per localitzar-lo.

Els agents van saber que el 27 d'octubre el presumpte agressor estava detingut a la comissaria de Manresa per altres fets delictius i s'hi van desplaçar. El jove va quedar detingut llavors per un delicte de robatori amb violència i intimidació i per un delicte de lesions. Va passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

