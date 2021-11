Què en saps de la conferència del clima?

Daniel Hernández: “Cal que hi hagi més consciència”

Preocupat per la situació, Daniel Hernández segueix aquests dies la COP26, atent a quines mesures poden acordar els estats per fer front al canvi climàtic. Considera que en general “cal que hi hagi més consciència” del problema que hi ha i actuar.

Reciclar i millorar els consums energètics “tothom ho pot fer”, apunta. Hernández creu que cal una actuació immediata perquè “és obvi que cada any el clima és molt diferent, amb estacions més similars” i “les catàstrofes naturals són cada vegada més freqüents, que passin tan sovint deu ser per alguna cosa”. Hernández espera que es prenguin decisions per regular encara més l’emissió de CO2 i la petjada de carboni.

Carlos Gateu (i la gossa Zoe): “No sé gaire cosa d’aquest tema perquè no miro la ‘tele’”

Es considera desconnectat de les notícies perquè passa la major part del temps fora de casa, i per això Carlos Gateu desconeix que aquests dies se celebra la conferència del canvi climàtic.

El sabadellenc creu que “en algun moment s’ha de fer alguna cosa per lluitar contra el canvi climàtic, però s’ha de tocar amb la tecla”, cosa que considera que no ha passat fins ara. Troba que és una qüestió complicada, perquè per exemple d’emissions contaminants com el CO2 n’emetem tots, i alhora és conscient que algunes mesures per reduir-lo s’estan prenent, com el nou impost sobre els vehicles contaminants.

Dolors i Rosa Cairó: “S’ha de ser més decidit per lluitar contra el canvi climàtic”

Les germanes Dolors i Rosa Cairó saben que aquests dies se celebra la conferència sobre el canvi climàtic (COP26) a Glasgow, i creuen que “s’ha de ser més decidit per lluitar contra el canvi climàtic”. Estan convençudes que “s’ha de passar a l’acció” i consideren que almenys fins ara “sembla que els polítics es prenen molt de temps per arreglar una cosa que és urgent”.

A parer seu tothom hi ha de posar de la seva part per lluitar contra l’escalfament global i el que això comporta tant els estats com els ciutadans a títol particular. Creuen que “tots hi hem de col·laborar, igual que l’Estat hi ha de fer alguna cosa, nosaltres també, n’hem de tenir més cura”. Algunes de les coses que consideren que es podrien fer per lluitar contra el canvi climàtic són combatre els abocaments il·legals –arreu– i la desforestació dels boscos.

