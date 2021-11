El Cercle Sabadellès 1856 planta cara però no en té prou per guanyar

El resultat final de l’eliminatòria entre el Cercle Sabadellès 1856 i CA Montemar no va fer justícia al joc ofert per als jugadors d’Òscar Hernández. Un càstig excessiu (5-0), marcat per als petits detalls en diversos partits –quatre dels cinc psrtits van arribar al tercer i definitiu set–, que envia a l’entitat sabadellenca a la fase de consolació, on es jugarà la permanència demà divendres: “Avui –ahir– era el nostre ‘chance’. Divendres vull que juguin alsguns nois de casa que, tot i no estar encara al nivell, gaudeixin de l’experìencia”, explicava el capità Òscar Hernández.

La sensible baixa ja coneguda de Raúl Brancaccio–avui podria formar part de l’alineació del Polo– i la d’última hora d’Alejandro Garcia afegiaen més èpica per vèncer a l’equip liderat per Nicola Kuhn –top 250 ATP–.

I durant una bona estona, el centenar de persones que van acostar-se a les instal·lacions del Cercle, van somniar amb una victòria que donava la permanència de forma automàtica: Kravchenko i Hernández duien els seus respectius partits al tercer i definitiu set, però la fortuna els hi girava l’esquena: “Hem tingut moltes oportunitats, amb partits al tercer set”, lamentava el capità, qui va haver de vestir-se de curt per ocupar la plaça del cinquè jugador. Només Tadas Tabelis queia per un contundent doble 6 a 1.

En el segon torn, es repetiria el mateix guió dels primers a obrir foc: Àlex Martí arribava viu al tercer set i Pol Toledo guanyava el segon set a Nicola Kuhn: “ÉS un any difícil per al Cercle. Som l’equip que tenim el pressupost més baix. Vull agrair l’esforç als meus jugadors”, afirmava Hernández, mentre lamentava que “m’hauria agradat fer un equip més potent i més jugant a casa. Amb un parell de jugadors que haguéssim pogut mantenir...”, sospirava. Ara, a esperar rival, que podria sortir entre el Saragossa, Barcino o Polo.

L’estrena dels caps de sèrie

Les primeres espases i favorits a ser els campions estatals d’enguany, entren en escena aquest dijous a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856. Els quatre caps de sèrie –Real Múrcia Club de Tenis, Club de Tenis Chamartín, Club de Tenis València i l’RCT Barcelona– faran el seu debut als vuitens de final. Sobre la taula, la possibilitat que tenistes de renom, com, com Pablo Carreño, Albert Ramos, Jaume Munar o Pablo Andújar, podrien de ser de la partida dels seus respectius capitans.

