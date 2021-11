Nou ‘incendi’ entre Escola Pia i CN Sabadell

L’annex de l’acta redactat per l’àrbitre de l’FCF, difós per la secció del CN Sabadell futbol sala a les xarxes socials, arran del derbi sabadellenc entre els juvenils d’ambdues entitats, ha provocat un nou capítol en l’enquistada relació que des de fa anys viuen els nedadors i l’Escola Pia. “Dues aficions un pèl agressives”, “àrbitre maricón” o “àrbitre fill de puta”, són alguns dels improperis que l’àrbitre encarregat de xiular el derbi del carrer de Garcilaso va decidir deixar-ne constància. Una prova que des de l’entitat del carrer dels Montcada s’ha decidit aprofitar per denunciar “insults, amenaces, provocacions i maltractaments”, sempre segons resa la publicació, durant “més de 15 anys”, demanant que es posi punt final a la “política vers la nostra secció”. Unes afirmacions que des de Can Colapi ni de bon tros comparteixen: “Són comportaments d’individus aïllats, que no representen el conjunt de l’entitat”, assegura el president de la secció, Jordi Graell.

Una actuació –publicar part d’una acta– que des de l’Escola Pia lamenten i volen matisar el que, segons defensen, realment va succeir: “Més enllà que l’àrbitre es va veure superat, nosaltres vam actuar amb celeritat per fer fora l’individu que va insultar. Ningú el va perseguir fora del recinte. On no vam estar bé va ser a l’hora de reduir l’aforament per al partit”, lamenta Graell.

Arran d’aquest incendi, la junta de Can Colapi enviarà una circular a tots els pares i mares recordant que hi ha un codi de règim intern en cas que hi hagi actituds o comportaments reprovables.

En la mateixa línia, Graell és partidari de fer “foc nou” d’una vegada per totes, després dels incidents viscuts la temporada passada en el darrer derbi al pavelló del Nord: “Ens vam reunir i vam acordar que buscaríem solucions per conviure d’una manera educada a la ciutat”, afirma, mentre exposa que “l’Escola Pia ha dissenyat una sèrie d’accions. Volem pensar en positiu, mirar cap al futur i deixar el passat enrere”.

Aquest serial preocupa a l’Ajuntament

Aquest nou capítol entre ambdues entitats ha tornat a posar de manifest la preocupació que hi ha a la regidoria d’Esports per trobar una solució en aquest conflicte que avui dia està lluny de solucionar-se. Respecte a l’incident del diumenge passat, la regidora d’Esports, Laura Reyes, exposava: “Condemnem qualsevol actitud violenta a l’esport, que ha de ser un exemple de valors i treball en equip en qualsevol categoria i esport”. En la mateixa línia, va afegir: “I més encara en l’àmbit escolar, en el qual l’esport és un espai que permet el joc però sobretot l’aprenentatge dels infants en el joc net”.

Publicitat