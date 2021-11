Fins a un any d’espera per a un ‘electro’

Cara i creu en l’arrencada de l’activitat al Taulí després dels mesos més durs de la pandèmia. Les llistes d’espera s’han reduït un 28,7% en l’últim any, però hi continua havent un tap en les proves diagnòstiques i en les consultes d’especialitat. Amb les darreres dades del Departament de Salut disponibles del mes de setembre, una persona que s’ha de fer un electromiograma no urgent a l’Hospital de Sabadell ha d’esperar 352 dies de mitjana, i hi ha 1.811 pacients. Són dos mesos més que en el mateix del 2019, abans de la pandèmia. Aleshores, hi havia 893 persones esperant aquesta prova, amb una mitjana de 295 dies d’espera.

Una espera llarga

Colonoscòpies, electromiogrames, ressonàncies i tacs són les proves amb més demanda i les que acumulen més demores, que en molts casos no compleixen els temps màxims marcats per Salut. La directora de Gestió de pacients del Taulí, Pilar Doretto, confia que “amb la incorporació de nova maquinària que estarà operativa al llarg d’aquest trimestre, es preveu que el 2022 s’hauria de poder assolir”. Equipament que s’ha incorporat en els darrers mesos tant a Urgències com a l’UDIAT. Doretto insisteix que sí que es fan a temps les proves urgents, en un màxim de 30 dies. D’altra banda, les visites a l’especialista continuen sent un coll d’ampolla per accedir a l’hospital públic.

Hi ha unes 13.000 persones que estan a l’espera d’una consulta a l’especialista, tot i que s’ha fet un important avenç tenint en compte que abans de l’estiu aquesta xifra superava els 20.000 pacients. La responsable de la gestió dels pacients reconeix que “la situació era bastant crítica des de sempre. Traumatologia, urologia, otorrinolaringologia i oftalmologia concentraven un volum elevat de pacients que superaven el temps de referència, que per a les visites ordinàries de Consultes Externes seria de 90 dies. Tenen situacions bastant complexes”. En tancar el mes de setembre, per exemple, el Taulí tenia 7.496 persones pendents d’una visita a l’especialista, amb una mitjana de 476 dies d’espera. Però el cas que acumula més demora és el d’urologia, amb 752 dies d’espera de mitjana, amb dos anys i un mes de cua.

Per capgirar aquesta situació, l’hospital sabadellenc està aplicant mesures concretes per fer-hi front, com una unitat concreta de traumatologia per tractar la patologia d’esquena, consultes específiques per als pacients amb més demora per a urologia o accions concretes per agilitzar les esperes dels pacients d’oftalmologia.

Repunt de les intervencions

Les intervencions quirúrgiques són la cara més positiva de la recuperació de l’activitat al Taulí. Del desembre del 2019 al setembre del 2021, les llistes d’espera per passar per la sala d’operacions han baixat un 28,7%, de 8.831 a 6.291 persones. El temps d’espera també ha baixat un 27,4%, de 197 a 143 dies. Dades que se celebren des de la corporació sanitària perquè s’han aconseguit gràcies al fet que per primera vegada tots els procediments es fan dintre del temps desitjat, menys el cas de l’obesitat mòrbida, per diferents motius relacionats amb la seva complexitat. “Històricament, no ho havíem aconseguit mai”, assenyala Pilar Doretto, que tot i això no es conforma amb les xifres i indica que “continuarem treballant no només per assolir els objectius mínims de temps d’espera, sinó per reduir al màxim possible les demores per a qualsevol intervenció”. Les derivacions també han contribuït a contenir les xifres, ja que aquest 2021 s’han incorporat a les llistes d’espera gairebé les mateixes persones que el 2019.

Francisco Vaca: “Tinc tres vèrtebres trencades, no puc treballar”

El sabadellenc Francisco Vaca té 26 anys i des de sempre ha tingut problemes d’esquena, que en els últims dos o tres anys s’han agreujat fins al punt que “si em passo una hora caminant, n’he d’estar una altra descansant al llit” perquè no pot aguantar el dolor. Té tres vèrtebres de la part baixa de la columna trencades. Això ho sap perquè fa un parell d’anys les proves diagnòstiques li van fer molt ràpid, però des d’aleshores espera cita perquè el visiti el traumatòleg.

Cada cop el dolor és més intens i va presentar una queixa formal al Taulí, a la qual assegura que l’hospital li va dir que tenien molts casos oncològics i que aquests eren prioritaris. “Ho entenc, però tinc 26 anys i no puc treballar, estic de baixa”, lamenta Vaca, que veu amb impotència com “fa un any no estava tan malament com ara, fa sis mesos tampoc, potser si ja m’haguessin visitat estaria millor perquè les vèrtebres es van desgastant”.

Olga Muñoz: “Sabíem que podia anar per llarg perquè no era urgent”

La usuària del Taulí Olga Muñoz fa un any que espera que l’hospital li doni cita perquè la seva filla de 18 anys, l’Ainhoa, pugui rebre la visita de l’especialista maxil·lofacial. Els queixals del seny fan la guitza a aquesta noia i el dentista del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) la va derivar al Taulí el novembre del 2020, segons el relat de la mare, però passat un any segueixen esperant.

“Li molesta i què hem de fer, pagar-ho al dentista privat? No tothom es pot o s’ha de gastar aquests diners”, reclama Muñoz, conscient que “ja sabíem que podia anar per llarg perquè no era urgent”, però espera que el seu torn arribi aviat. Olga Muñoz remarca que “tot i la pandèmia, a nivell general no hem tingut queixes, el que és urgent s’ha atès”. Tanmateix, la usuària proposa que a la web de programació de visites es pugui reflectir que s’està pendent d’una visita, ja que “a hores d’ara quan tu hi entres no veus la programació”.

