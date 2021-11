Martí brilla al volant d'un Fórmula 3

Pepe Martí ha estat un dels principals protagonistes durant els tres dies de test postemporada de la FIA Fórmula 3, la categoria de monoplaces que conforma el tercer graó de la piràmide d'accés a la Fórmula 1.

El pilot del Campos Racing, el més jove dels 36 pilots presents en el circuit Ricardo Tormo de Xest (València), ha aconseguit situar-se en els llocs de la meitat de la taula al volant d'uns dels dallara F3. Martí va anar agafant confiança des del dilluns, que va arrencar sobre mullat, el que el va obligar a equipar per a les primeres voltes els neumàtics ratllats de Pirelli –també nous per a ell– al seu monoplaça. Però l'asfalt va anar assecant-se a mesura que va anar avançant la jornada i el català va acabar amb 84 voltes en el seu primer dia de test al volant d'un Fórmula 3. En el matí de dimarts, ja va aconseguir baixar en més d'1,4 segons el seu millor registre i va acabar top 15, després de sumar 78 voltes més.

La darrera doble sessió del passat dimecres va servir a Martí per continuar sumant quilòmetres (44 voltes) i experiència, malgrat que un incident a la pista el va fer rodar una mica menys del que estava previst: "M'he sentit bastant bé per ser els meus primers tres dies de test en un Fórmula 3. Òbviament, encara tinc coses per aprendre del monoplaça i crec que hi ha molt marge de millora. He acabat bastant satisfet perquè no esperava estar entre els 15 primers, ja que venia sense expectatives, només a aprendre i a entendre el cotxe", resumia Martí.

