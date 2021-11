El Sabadell, a trencar la nefasta ratxa contra el Cornellà

Trencar la nefasta ratxa contra el Cornellà -cap victòria en nou enfrontaments- i alleugerir l'actual situació a la taula és el doble objectiu del Sabadell aquest diumenge (17 hores) al Municipal del Baix Llobregat, on s'hi espera una notable presència de seguidors arlequinats malgrat el preu (20 euros) de les localitats per l'afició visitant.

La roda de premsa d'Antonio Hidalgo ha començat amb un missatge d'agraïment a la feina de José Manzanera, destituït el passat diumenge. "No és una situació agradable i sap greu que surti una persona de la teva confiança amb qui hem dedicat moltes hores pel Centre d'Esports. Puc dir que és un treballador increïble i s'ha deixat la pell pels colors arlequinats. En un futur segur que ens tornarem a trobar".

Sobre la seva situació, després del contundent missatge de confiança del club a través del president Esteve Calzada, ha admès que "sempre s'agraeix, però a partir d'aquí només penso a canviar l'actual situació. Continuem amb la màxima necessitat de sumar tres punts". La plantilla ha entrenat aquesta setmana a Can Rull per acostumar-se a la gespa artificial de Cornellà que el mateix Hidalgo coneix bé: va disputar els seus últims partits com a jugador (temporada 2015/16) i allà va començar l'aprenentatge com a tècnic. "Cal adaptar-se a les dimensions del terreny de joc i el bot de la pilota. La clau és no perdre la concentració ni un segon perquè la sensació de perill és constant", ha subratllat. Amb especial atenció també a les accions d'estratègia. El Sabadell ha encaixat tres gols de córner als últims dos partits.

Emilio Bernad titular i Ramon Folch es trenca

El tècnic, després del canvi a la porteria la setmana passada, ha confirmat la continuïtat d'Emilio Bernad sota pals. En contrapartida, ja sap que no podrà comptar durant setmanes amb Ramon Folch en confirmar-se un trencament al soli. El mateix jugador ho explicava a les xarxes socials i el club ho feia oficial: pateix una lesió al terç distal del soli de la cama dreta. D'altra banda també és baixa el jove Sergi Altimira, sancionat amb dos partits per l'expulsió de la jornada anterior contra l'UCAM Múrcia estant a la banqueta.

Nou enfrontaments i cap victòria. Aquest és el balanç del Sabadell davant el Cornellà. Un 3-2 va obrir el capítol al Municipal del Baix Llobregat la temporada 15/16 a Segona B. La pitjor derrota va ser el 3-0 de la 17/18 amb hat-trick d’Enric Gallego. També es va perdre en l’última visita (2-0) ja amb Hidalgo a la banqueta, partit en el qual va ser expulsat Manu Lanzarote abans del descans. Els únics tècnics que han puntuat són José Solivelles (0-0 en la 16/17) i Toni Seligrat (1-1 en la 18/19) amb gol d’Arturo.

La UE Cornellà s’ha fet fort a casa, on ha sumat 10 dels seus 13 punts. Només han puntuat At. Balears (0-2) i Castelló (1-1). En canvi, han caigut equips de la zona alta com Albacete (1-0) i Algesires (4-0) i el RM Castilla (1-0). El conjunt de Raúl Casañ, extècnic de la Penya Deportiva Santa Eulàlia, combina una gran eficàcia amb les extraordinàries actuacions del porter d’origen brasiler Lucas Anacker. El sabadellenc i exarlequinat Eloy Gila és el capità de l'equip i suma 2 gols. El pitxitxi és Christian Borrego, Chiki, amb 4 dianes.

DADES DEL PARTIT

Estadi: Municipal

Horari: Diumenge 7 de novembre, 17 h

Àrbitre: Alonso de Ena Wolf (Comitè aragonès)

Temperatura a l'hora del partit: 15 graus

