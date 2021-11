Gran balanç del Club Natació en el Torneig Zonal de tennis de taula

La secció de tennis de taula del Club Natació Sabadell, amb Jordi Oms al capdavant de la comissió i Alex Bocanegra com a responsable esportiu, és ara mateix un dels grans referents en l'àmbit català i estatal i ho demostra competició rere competició. A l'estiu a Antequera va fer història i en el Torneig Zonal, celebrat a Bàscara, ha sigut el club de Catalunya més destacat tant en l'àmbit masculí com en les categories des de benjamí fins a sub-23. En total, el Club va classificar directament des del Zonal a 10 palistes: Jordi Dinarès i Ariadna Ardèvol, en adaptat; Fran Serrano, Quim Barberà i Karen Yang, en benjamí; Joan Barberà Soler i Aniol Font, en aleví; Luca Khidasheli, en infantil; Dani González en sub-23 i Ivan Ruiz en sènior.

A més, en aleví Jordi Ruiz i Owen Yang i en benjamí Josep Vila van arribar a vuitens de final; Alex González també va estar entre els setze millors en juvenils i Marc Ferruz en sub-23. I Oriol Cladellas i Màrius Menéndez van accedir al quadre final en juvenil i sub-23. En infantil femení va competir Ona Mata i Marta Aguilera, amb una important progressió, igual que Jordi Dinarès en sub-23 o Alex Reche i Francesc Victorio, en infantil. O en absolut Alex Sayago i Adria Marc. El desembre es jugarà la repesca, el Nacional, on hi haurà encara l'opció de classificar-se per a l'Estatal, competició que de ben segur comptarà amb palistes del C.N. Sabadell.

Al Zonal, el Club Natació Sabadell va aconseguir un or, el títol en aleví masculí amb Joan Barberà Soler com a protagonista. Barberà, cap de sèrie 1 de la competició on han jugat palistes de Catalunya, Aragó, Illes Balears i Navarra, va ser el millor enduent-se el títol. En benjamí masculí, dos podis més per als sabadellencs amb un molt bon subcampionat per a Fran Serrano i el bronze per a Quim Barberà.

En infantil, Luca Khidasheli també va pujar al podi en el seu primer any a la nova categoria sent tercer i tenint opcions a jugar la gran final. En sub-23, Dani González, palista de l'equip de Divisió d'Honor del Club, es va penjar el bronze en una categoria amb molt de nivell i en sènior absolut Ivan Ruiz, també de la primera plantilla nedadora, va ser subcampió. En aleví masculí, setè lloc d'Aniol Font, que en els grups va guanyar al subcampió, i en benjamí femení, vuitena plaça final per a Karen Yang, que amb només sis anys viurà el seu primer Estatal.

Sabadell viu un moment espectacular de tennis de taula amb un projecte, el del C.N. Sabadell, amb l'entrenador Alex Bocanegra al capdavant de la nau. El treball diari i constant del tècnic amb els seus jugadors segueix donant els fruits esportius que són més que merescuts. I conscients que cal seguir en la mateixa línia, apostant pel planter i pels joves, però també tenint molt en compte la part social d'una entitat centenària com el Club. La barreja de joventut i experiència és clau i es veu en el que s'està vivint aquestes darreres temporades. El treball que va començar Jordi Morales i ara amb Bocanegra, que afronta la seva tercera temporada, és referència en l'àmbit català i estatal.

