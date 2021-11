El Sabadell trenca la malastrugança de Cornellà i suma un triomf balsàmic (0-1)

Per fi. En el moment més delicat, el Sabadell ha trencat la malastrugança del Cornellà i aconsegueix una victòria balsàmica gràcies a un gol matiner de César Morgado en una acció d'estratègia. Una enorme alegria pel centenar d'aficionats desplaçats al Municipal del Baix Llobregat.

Hidalgo ja havia confirmat la continuïtat d'Emilio Bernad sota pals I la principal novetat va estat l'estrena d'Iago Indias en bloc de Guillem Molina, baixa d'última hora per unes molèsties. També ha entrat de titular Toni Gabarre formant el trident ofensiu amb Jacobo i Moha. El Sabadell ha començat el partit en zona de descens després de la victòria del San Fernando davant el Gimnàstic al matí.

L'arrencada arlequinada ha estat esplèndida i amb premi. Després d'una arribada amb perill i un córner, en una acció d'estratègia perfectament executada el Sabadell ha sorprès tot el sistema defensiu local i César Morgado ha afusellat el porter Lucas Anacker. Segon gol del central que de moment es converteix en el màxim golejador de l'equip. A partir d'aquí, el guió previst: partit lleig, de constants faltes i aturades i combinacions en comptagotes. Això sí, aquesta vegada el conjunt d'Hidalgo jugava amb l'avantatge del marcador. Defensivament s'ha mostrat impecable a la primera meitat, recuperant la solidesa de les primeres jornades amb el tàndem Aleix Coch-César Morgado estat imperial.

El Cornellà s'ha estavellat contra un mur. Només dues rematades tímides de cap de Sascha i un llançament de falta de Zalaya que ha trobat l'excel·lent resposta d'Emilio Bernad. En claru arlequinada ha faltat una mica de convicció i fluïdesa per sortir a la contra. Toni Gabarre ha fet una bona feina baixant pilotes del cel, però era gairebé missió impossible jugar per terra. A la mínima, contacte i falta. L'àrbitre De Ena Wolf s'ha fet un fart de parar el joc. És el 'futbol' del Municipal del Baix Llobregat. Una autèntica guerra de guerrilles amb constants mines.

No ha variat la dinàmica a la segona part. El Cornellà havia d'arriscar, però no ha trobat la manera de superar l'entramat defensiu arlequinat. El Sabadell, conscient que es jugava moltíssim, s'ha posat la granota de treball i no ha concedit gairebé res. Emilio Bernad ha rebutjat un xut llunyà i la resta han estat constants centrades a l'àrea on rebien sempre la mateixa resposta. Un Sabadell incommensurable, seriós i sense cap escletxa ha sabut patir les peculiars condicions del Municipal del Baix Llobregat. A més, el Cornellà s'ha quedat amb deu per la justa expulsió de Borja Garcia després d'una duríssima entrada a Kaxe, un dels relleus d'Antonio Hidalgo. El Sabadell hauria pogut sentenciar en alguna acció de contracop, però el més important era conservar l'avantatge i sumar tres punts d'or per sortir de la zona delicada i consolidar la desitjada reacció. Al final, de nou la comunió entre equip i afició a la graderia d'un camp on mai s'havia pogut guanyar.

FITXA TÈCNICA

Cornellà: Anacken; Unai Albizua, Borja Garcia, Zalaya, Gerard Martin (Moha Traoré, 66'), Mancuso, Eloy Gila, Dorca (Pepe Bernal, 66'), Chiki, Sascha i Pipo (Víctor Fernández, 82').

Sabadell: Emilio Bernard; Iago Indias, Aleix Coch, César Morgado, Cabello, Facu Garcia, Muguruza (O. Rubio, 69'), Aguza, Toni Gabarre (Kaxe, 65'), Moha (Néstor, 88') i Jacobo (Teo Quintero, 92').

Àrbitre: Alonso De Ena Wolf (Comitè aragonès). Grogues: Dorca, Sascha, Zalaya; Aguza, Facu, Emilio Bernad. Vermella: Borja Garcia (doble amonestació, m. 70').

Gol: 0-1, minut 3: César Morgado.

Incidències: Municipal Cornellà. Uns 700 espectadores, amb més d'un centenar de seguidors arlequinats.

