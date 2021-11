La Covid-19 muta els hàbits socials: De pagar un tallat amb targeta a l'adeu a la propina

La pandèmia ha modificat la forma en què ens socialitzem. Avui us presentem tres conductes que estan canviant, en el món de l'hostaleria.

Paguem més amb targeta de crèdit que no pas amb monedes:

S’ha estès l’ús de la targeta bancària per pagar a botigues i bars. De fet, la majoria d’establiments han cedit a la pressió i han eliminat l’exigència de l’import mínim a l’hora de pagar amb targeta. A Cafès Pont indiquen que la relació entres les dues formes de pagament està al 50-50. Al Frankfurt Bracafé apunten que la targeta és el 75% de les operacions. Al Bar Nazar afegeixen que malgrat la comissió que han de pagar al banc per l’ús de datàfon, els surt a compte la facilitat d’oferir aquest servei.

Adeu a les cartes en paper? Sovint cal llegir-les al mòbil amb un codi QR:

Quan ningú s’ho esperava, quan els codis QR van passar a millor vida (i haver estat considerats un bluf)... Resulta que la pandèmia els va revifar, per tal d’evitar els contagis per contacte físic de paper. I molts restaurants de Sabadell els mantenen encara avui dia. Però no tothom està a gust amb els codis QR. Paco Querol, del restaurant 9 de la Borriana, explica que ells mantenen la carta física (plastificada, això sí, perquè sigui fàcil desinfectar-la). “A mi, com a usuari, em resulta difícil mirar-ho al mòbil”, diu.

La propina: si abans era escassa, ara ja és inexistent:

Catalunya no és terra de propines. “Es deixa molt poca propina. Estrany és el dia que passa”, explica Luís García, del Frankfurt Bracafé. “Però és que és psicològic: vas a un restaurant car i deixes 5 euros., I aquí fem plats barats i res de res”, afegeix. Tampoc reben gaire propina al Bar Nazar, com diu Gamze Can. “En una setmana, podem fer 40 euros... A repartir entre 8 cambrers!”. A més, l’ús de la targeta fa més difícil deixar propina. “I mira que nosaltres l’acceptem amb la targeta i després la traiem de la caixa”, diu.

