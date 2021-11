Alastruey: “LinkedIn està en auge, cada segon es registren tres usuaris

La sabadellenca Rosaura Alastruey és de les primeres usuàries nacionals que forma part de la plataforma LinkedIn. Alastruey sempre ha tingut una gran inquietud per conèixer i connectar amb persones d'arreu; es dedica a la gestió de xarxes professionals, més conegut com a networking.

La teva feina no és habitual, en què consisteix?

Gens (riu). M'han arribat a titllar de Nokia o de connecting people. És a dir, em dedico a posar en contacte gent que busca feina, clients o proveïdors amb empreses i a la inversa.

En quin moment coneixes la plataforma LinkedIn i decideixes utilitzar-la?

Va ser l'any 2004, i pensa que LinkedIn neix el 2003, pràcticament a Espanya no la utilitzava ningú. És una facilitat, i un altaveu al món, ja que uns 800 milions d'usuaris hi estan registrats.

Concretament, quines funcions té la plataforma?

No només trobar feina, això és totalment fals. Té serveis per potenciar el teu negoci i poder connectar. Per a mi LinkedIn és el diari mundial en pantalla: hi apareixen tendències i notícies internacionals, opinions, etc.

Al llarg d'aquesta setmana s'inicia el congrés virtual de LinkedIn, en què consisteix?

Són tres dies: el 9,10 i 11 de novembre, és un congrés gratuït i en línia en el qual participaran 14 ponents internacionals que facilita- ran eines als oients per poder fer servir LinkedIn de manera optimitzada. És la segona edició, la de l'any passat va triomfar amb més de 4.500 inscrits de diferents països del món.

Creus que la plataforma creixerà en un futur?

En l'escenari de pandèmia ha crescut a marxes forçades, ja que si volies fer contactes havies d'optar per la via digital. Es troba en un creixement exponencial, a cada segon del dia s'hi registren tres usuaris.

Com valores l'actual situació laboral a Catalunya?

Cada vegada les empreses estan recuperant el ritme i estan interessades tant a contractar i buscar nous candidats com a ampliar els seus negocis i arribar a més clients, i volen innovar. Tot i que la situació no és la mateixa que abans de la pandèmia, està millorant a poc a poc.

I en referència als joves? Actualment, hi ha una taxa de joves amb feina bastant alta. La mentalitat de les noves generacions està transformant el mercat laboral: el jovent no busca tant una feina fixa i les empreses s'estan adaptant a conviure amb aquesta direcció. En tot aquest canvi és important la proactivitat i fer contactes.