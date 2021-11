ERC demana a l’Estat subvencionar l’òpera sabadellenca

Sabadell irromp en les negociacions dels pressupostos generals de l’Estat per al 2022. ERC demana una subvenció directa per a la Fundació Òpera a Catalunya (FOC) al Ministeri de Cultura amb l’objectiu d’impulsar el sector. Entre les al·legacions que han presentat els republicans, s’emplaça el Govern d’Espanya a afegir una partida de 125.000 euros per a la institució. L’ajut econòmic aniria destinat al projecte Circuit d’Òpera a Catalunya, la gira que FOC fa arreu del país, amb més de quaranta actuacions a dotze ciutats catalanes.

“La FOC porta l’òpera al territori, fins a diferents punts de Catalunya i a un preu assequible”, destaca el diputat republicà Joan Margall en declaracions al Diari. “En aquests moments difícils per a la cultura, popularitzar projectes com aquest ens sembla important”, incideix.

La demanda ha arribat al Congrés, però prové de la secció d’ERC a Sabadell. El portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, considera que la institució ha de tenir el “reconeixement que mereix”, més encara quan s’apropa la Capital de la Cultura de Sabadell l’any 2024. “La FOC fa de capital. Ser capital no és una efemèride o fer-se una foto, és una actitud permanent”, assegura Fernàndez. L’aprovació (o no) de l’esmena estarà subjecte a les negociacions entre el Govern de l’Estat i els seus socis.

La particularitat de FOC

L’òpera sabadellenca té una particularitat respecte d’altres institucions similars, com el Liceu. El teatre barceloní té un important suport econòmic per part del sector públic. De fet, és un consorci format per les institucions públiques de la capital catalana: l’Estat, la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona. En canvi, FOC –i abans l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell– porta pràcticament quatre dècades d’activitat amb mecenes i patrons. Aportacions privades que es complementen amb subvencions del Departament de Cultura (Generalitat) i l’Ajuntament de Sabadell.

Altres ens similars a la FOC –en activitat cultural, incidència i representació demogràfica– com l’Associació d’Amics de l’Òpera de Bilbao o la Fundació del Festival d’Òpera d’Oviedo han rebut subvencions del Ministeri de Cultura. 617.000 i 408.000 euros, respectivament, el 2019.

El director general de FOC, Òscar Lanuza, reivindica la feina de la institució en la divulgació de l’òpera “de proximitat”, accessible a tots els públics, des d’una entitat que funciona de forma autònoma en l’àmbit econòmic: “Les nostres subvencions no són periòdiques. Treballem any a any”, explica Lanuza, preguntat pel Diari. Que finalment s’atorgui la subvenció dependrà del destí de les negociacions entre l’executiu i els partits que li donen suport, que tot just s’han iniciat aquesta setmana.

