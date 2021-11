Pas de gegant del Sabadell Rugby Club

Més a prop de jugar a la Divisió d'Honor. El sènior masculí del Sabadell Rugby Club segueix duent a terme un inici de temporada per emmarcar. En l'última jornada, els sabadellencs van aconseguir una nova victòria (11-36) contra un rival directe com el filial dels Gòtics de Barcelona per l'ascens a Divisió d'Honor Catalana. Els arlequinats van sumar la bonificació ofensiva a La Foixarda que els apropa encara més a l'objectiu.

Com ja comença a ser habitual, els jugadors de Fran González van sortir des d'un bon principi amb les idees clares i sabedors de quin joc havien de desenvolupar si es volien endur la victòria. Quan només s'havien disputat 15 minuts de partit, els sabadellencs ja guanyaven per 0-17 després de les marques transformades d'Oriol Colomer i Arnau Bachs i un cop de càstig entre pals de Jan Gómez. Al contrari que el passat partit contra els Senglars de Torroella, els de Sabadell no van deixar escapar el partit i van seguir practicant el seu joc de continuïtat i més dinàmic. D'aquesta manera, Oriol Ferran, va aconseguir plantar la pilota més enllà de la línia de marca rival que ampliava encara més el marcador. Abans del descans els locals s'estrenaven amb un cop de càstig que deixava el resultat 3-24 a la mitja part.

A la represa, els Gòtics van retallar distàncies amb un cop de càstig als primers minuts, 6-24, però els sabadellencs van seguir dominant el partit i la possessió de l'oval. Un assaig de Josu Quintana i un altre de Nil Major ampliaven l'avantatge al marcador i feia pràcticament impossible la remuntada local. Just abans del xiulet final, els locals van aconseguir una marca no transformada que maquillava el marcador i deixava el definitiu 11-36.

L'entrenador, Fran Gonzalez, estava molt orgullós de la feina dels seus nois i remarcava que "hem sigut capaços de mantenir la concentració gairebé tot el partit i això ens ha facilitat la victòria". El tècnic, valorant el possible ascens a Divisió d'Honor Catalana, assegurava que "ens ho haurem de guanyar al camp contra un rival molt complicat".

Els sabadellencs se situen ara mateix a la segona posició de la lliga, amb un partit més que la majoria dels seus rivals i descansaran aquesta setmana vinent. El partit clau per assolir l'ascens serà el dissabte 20 de novembre a les cinc de la tarda a La Roureda contra el Quebrantahuesos aragonès, que actualment es troba tercer a dos punts dels de Sabadell. Els tres primers classificats a la fase prèvia seran els equips que ascendeixin finalment a la Divisió d'Honor Catalana.

Mal debut de les Tintoreres

En canvi, l'equip format pels sèniors femenins de Badalona, Mataró i Sabadell, les Tintoreres, van caure de manera clara contra el Catalunya Central (unió d'equips de Manresa i Osona). Jugant de locals a Badalona, no van tenir cap opció contra un rival molt dur que es va imposar per un contundent 0-47. Al descans es va arribar amb un 0-12, però a la represa les visitants, amb un ritme superior, van augmentar l'avantatge. Un debut decebedor, amb molta feina per fer. "Haurem de treballar de valent", va admetre el tècnic del Sabadell RC, Rubén Montes, al final del partit.

