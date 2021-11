Un brot de Covid confina 347 persones en una escola de Sant Cugat del Vallès

El col·legi Pureza de María de Sant Cugat del Vallès té 347 persones confinades entre alumnes i professors a causa d'un brot de covid-19, segons dades del Departament d'Educació. Hi ha 339 alumnes en quarantena i 8 docents, però no hi ha cap grup confinat. En els darrers 10 dies hi ha hagut 41 positius, 38 dels quals alumnes i 3 professors.

El brot és el més nombrós que hi ha en aquests moments al municipi i a la comarca. Educació ha informat aquest dimarts al matí que en aquests moments hi ha 16 grups confinats a Catalunya, el 0,02% dels prop de 72.000 totals. Hi ha 5.052 persones confinades (+744): 4.871 alumnes (+716), 180 docents i personal d'administració i serveis (+28) i un de personal extern (ídem).

S'han registrat 907 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 8.318 (+135), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. No hi ha cap centre tancat completament però onze tenen algun grup confinat (+3), el 0,22% dels 5.108 del sistema escolar.

Publicitat