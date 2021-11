Ciutadans denuncia que la Policia de Sabadell no disposa de prou drogotests per fer als conductors

El grup municipal de Ciutadans torna a posar la lupa sobre la seguretat de Sabadell. El portaveu de la formació, Adrián Hernández, ha convocat una roda de premsa aquest dijous per assenyalar els problemes interns i "el caos" que, segons denuncia, afecten la Policia Municipal de Sabadell des de fa temps. Demana explicacions al responsable polític del cos policial, Jesús Rodríguez, al capdavant de la cartera de Seguretat i Civisme. “Agents i el sindicat ens pressionen perquè ho fem públic”, afirma el portaveu.

Falten tests de droga?

Un dels problemes greus que Ciutadans exposa és que els agents de “la Policia Municipal de Sabadell no tenen prou reactius per a efectuar tests de droga a conductors”. Hernández ha apuntat que només n’hi ha dos per tot Sabadell i només s’utilitzen en cas d’accidents greus. Tot i que els agents apreciïn que un conductor té símptomes d’estar sota els efectes de les drogues, segons Hernández, no tenen recursos per a sotmetre’ls a cap prova.

Sobre seguretat viària, ha afegit que durant un any (des del maig de 2020 fins al maig de 2021) "el radar de la Gran Via no tenia certificat administratiu per un problema de calibratge" i que, per tant, totes les fotos que va fer de conductors excedint la velocitat no han pogut servir per sancionar. Una d'un vehicle a 120 km per hora, ha afirmat.

Queixes a la Unitat d'Atestats

Paral·lelament, ha denunciat que el juny de 2021 els 19 agents de la Unitat d’Atestats de la Policia Municipal “es van plantar i van demanar sortir en bloc” de la unitat, per queixar-se de la falta de personal i de formació. Aquests problemes, “a vegades desemboquen en errors en els atestats que provoquen que els delinqüents es lliurin dels càrrecs en el judici”, ha exposat.

Polèmica per un procés de selecció

Hernández exposa que a dins del cos de policia hi va haver “criteris arbitraris, i qui sap si irregularitats,” en el procés de selecció del 23 de desembre de 2020 per formar part de la Unitat Canina. L’agent amb millor puntuació en el procés de selecció (en què es valorava la formació, l’experiència i una entrevista) no va ser escollit per ocupar el càrrec, segons el portaveu de Ciutadans.

El policia en qüestió ha portat el cas a la síndica de Greuges de Catalunya, al Defensor del Pueblo de Madrid i ha presentat un recurs de reposició a l’Ajuntament de Sabadell, que podria derivar en un contenciós administratiu. “Alguna cosa devien fer malament. La resposta està bloquejada a la taula del secretari municipal”, acusa Hernández.

