Enderroc dels pisos i reforma total dels Merinals, les propostes dels veïns

Enderroc i substitució dels seus blocs de pisos i renovació total dels entorns del polígon Arraona-Merinals de Sabadell. Aquesta serà la proposta que defensarà el veïnat que viu als 170 habitatges afectats per patologies estructurals a la taula de negociació –entre plataforma d’afectats, Generalitat i Ajuntament–, que encara no s’ha constituït, nou mesos després.

El debat sobre el futur dels blocs ve de la mà d’un projecte a gran escala: transformar la seva fisonomia urbana. La negociació a tres bandes, doncs, no només plantejarà el futur dels blocs, sinó que també determinarà com es reurbanitzaran els entorns del polígon. De fet, a una banda del quadrant –on estaven ubicats els blocs enderrocats– ha quedat un solar en desús. A l’altra, set blocs que, com a mínim, s’hauran de rehabilitar integralment. A la zona oest, la plaça dels Doctors de Banting i Best, que està “feta malbé”, destaquen els veïns.

L’Ajuntament de Sabadell també comparteix la necessitat de transformar els entorns: “Cal abordar la urbanització de la zona per dignificar-la”, exposen fonts municipals. En concret, el quadrant entre els carrers de La Palma, Argentina, Brasil i Tenerife, actualment propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Un cop urbanitzats, la titularitat passaria a ser municipal, per primer cop.

Des de la plataforma de veïns afectats demanen una rehabilitació integral, que inclouria la xarxa de clavegueram i enllumenat, una millora de l’accessibilitat per s vehicles d’emergència, la senyalització i nomenclàtor de carrers i la renovació del mobiliari urbà.

Cofinançar pisos

Els afectats reclamaran la substitució dels pisos, tot i que l’informe tècnic del Col·legi d’Arquitectes no ho considera necessari, i s’ofereixen a cofinançar els nous habitatges. Si no és possible, exigiran una rehabilitació profunda dels blocs: “No ens serveix un pegat. Volem un habitatge digne, no parlem de luxes”, ha destacat Jaume García Arija, portaveu de la plataforma d’afectats.

Fonts municipals s’han mostrat prudents i encara no han avançat quin serà el seu posicionament, però afirmen que “les actuacions de caire més estructural que apuntava l’informe s’hauran d’abordar tant sí com no”. Les mateixes fonts s’han posicionat al costat dels veïns pel que fa al finançament de la reforma: “S’haurà de tenir en compte l’històric del cas i la realitat de les famílies”.

Si bé la taula de negociació s’havia de constituir el mes de juliol, finalment es va preveure per al setembre. A hores d’ara, encara no hi ha data per abordar el futur dels 170 habitatges. “Demanem que ens reunim al més aviat possible. És urgent”, demanen els propietaris.

