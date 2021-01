Els edificis dels Merinals s'han de rehabilitar i no enderrocar, segons l'informe tècnic

Els 170 habitatges dels Merinals només s'hauran de reparar i no caldrà tirar-los a terra, proposa l'informe tècnic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). L’estudi ha conclós que la fonamentació es troba en bon estat. La seguretat dels veïns no està en risc. Però sí s'han detectat elements deteriorats que necessiten una rehabilitació.

Els experts no han observat patologies ni deficiències a l’estructura vertical de l'edifici. Pel que fa a l’estructura horitzontal, sí que s’han detectat lesions i deficiències estructurals a les zones humides i galeries, on hi ha bigues malmeses pel pas del temps, l’envelliment dels materials i un manteniment insuficient. Per això, cal una substitució de les bigues afectades i de totes les bigues de les zones humides. L'informe diu també que els sostres dels blocs analitzats presenten diferències tipològiques en relació als dels blocs enderrocats el mes de març de 2020.

L’equip ha presentat avui les conclusions sobre l’estat dels 14 edificis del polígon Arraona-Merinals als representants de la Comissió de Seguiment, formada per Ajuntament de Sabadell, Agència Catalana de l’Habitatge i l’Associació de Veïns de Merinals, en una reunió que s'ha celebrat a la seu del COAC a Barcelona.

Les millores que proposa el COAC

L'informe tècnic neutral fa només una diagnosi. És la taula de negociació formada per Agència de l'Habitatge, Ajuntament de Sabadell i veïnat qui haurà de decidir el què i el com. Així, els experts recomanen la revisió de la instal·lació elèctrica, tant de les zones comunes com de l’interior dels habitatges. L'informe també conclou que caldria revisar i adequar les instal·lacions de gas i aigua, on s’han detectat humitats puntuals.

Durant l’anàlisi s’ha observat que l’alçada dels ampits de finestres, la ventilació d’algunes escales, o qüestions relacionades amb l’accessibilitat no s’adeqüen a la normativa vigent. I es proposen millores per corregir-ho, com ara la millora de la ventilació de les escales i la col·locació d’ascensors.

2,9 milions d'euros

Els arquitectes estimen en 2,9 milions d’euros el cost de les actuacions proposades. Unes reformes que caldrà concretar en un projecte de rehabilitació. Aquest cos no arriba a la meitat del que significaria l'edificació d'un edifici i, per tant, no es pot considerar ruina tècnica.

Entre les principals partides, hi ha les intervencions per corregir patologies o deficiències com la substitució funcional de bigues, o les que s’han de fer per causes sobrevingudes o dèficits de conservació, com l’adequació de la xarxa elèctrica. També es contemplen actuacions de millora de prestacions en àmbits com el de l’accessibilitat.

Analitzar l'anàlisi

Temps mort per pair-ho. L'Ajuntament de Sabadell estudiarà les conclusions de l'estudi abans de constituir la taula de negociació per "aclarir els dubtes que puguin sorgir", ha assegurat el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. Les tres parts hauran de consensuar una solució. "Vam signar un conveni on ens comprometíem a acceptar els resultats de l'informe". I en base a això, buscar actuacions.

El futur de les famílies afectades encara està a l'aire: "No sabem si les obres implicaran que haguem de marxar de casa perquè ho reparin", ha lamentat Jaume García Arija, portaveu dels veïns afectats. De tot això, se n'haurà de parlar a la taula de negociació.

Per la seva banda, ERC reclamarà una còpia de l'informe per valorar el contingut: "Va ser el quadripartit qui va impulsar la mediació per arribar a aquest acord", ha recordat el portaveu d'ERC Gabriel Fernàndez, que ha reclamat a l'Agència de l'Habitatge que treballi amb diligència i agilitat.

Un repàs històric

Els problemes amb aquests edificis es remunten als anys 1960, poc després de la construcció del polígon Arraona-Merinals (1954). La seva titularitat passa del Ministerio de Vivienda a Adigsa, l'actual Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'any 1991, Adigsa va fer uns informes on es constatava la presència de ciment aluminós en les dues fases de la promoció. Aleshores ja es parlava de carbonatació, oxidació i es constataven les fissures de les biguetes.

L’informe tècnic d'Adigsa l'any 1992 va sentenciar que calia enderrocar 592 habitatges de la fase 1 que patien patologies estructurals greus. Els 170 actuals només calia reparar-los. Va ser el 1996 quan es redacta el pla d'enderroc i rehabilitació.

Però l'any 2018, un informe tècnic encarregat pel veïnat assegurava que les 170 llars també patien carbonatació, oxidació i aluminosi, i el veïnat afectat va haver d'apuntalar els habitatges. Eren els pisos ubicats als blocs 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 del polígon de la fase 2 d'Arraona - Merinals. Un any després, el maig de 2019, es lliuraven les claus dels nous habitatges que substituïen la fase 1, entre satisfacció dels propietaris i protestes de la resta d'afectats.

Entre manifestacions i molta crispació dels afectats, l'any passat veïns, Ajuntament i Generalitat signaven l'acord per analitzar tècnicament els 14 blocs amb un estudi comparatiu. Les signatures de l'alcaldessa Marta Farrés, el representant veïnal Francisco García i el secretari de l'Agenda Urbana i Territori d'Habitatge, Agustí Serra es comprometien a acceptar el resultat de l'informe tècnic independent i actuar en conseqüència. En aquest cas, l’estudi –sufragat per Ajuntament i Agència de l'Habitatge– servia per determinar si els edificis poden ser rehabilitats o s’han d’enderrocar.

El COAC ara fa un pas al costat. El més calent està a l'aigüera: ara, el futur dels afectats està en mans de la negociació.

