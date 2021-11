Pepe Martí buscarà el top 3 final en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Pepe Martí disputarà aquest cap de setmana en el Circuit de Barcelona-Catalunya l'esdeveniment de clausura de l'F4 Spanish Championship amb ganes d'oferir una bona actuació a casa i certificar el top 3 final a la general del campionat. El pilot de setze anys arriba en un notable estat de forma després dels seus últims resultats i la gran actuació que va tenir fa una setmana als tests de la FIA F3 a València.

El pilot espanyol ve de pujar al podi en sis de les últimes nou curses disputades, amb dues victòries, un segon lloc, i tres tercers. Gràcies a aquestes actuacions, es troba tercer de la general, amb 163 punts, a 33 del danès Sebastian Ogaard i amb onze d'avantatge sobre el quart classificat, Enric Bordás. A més, també és segon en la classificació dels rookies.

Martí espera aprofitar les bones sensacions que va aconseguir als tests FIA F3 i rendir al màxim nivell davant el seu públic a Montmeló. No obstant això, es mostra previngut i deixa clar que acabar en el top 3 final del F4 Spanish Championship el farà estar més que satisfet.

"Arribem a la darrera cita de l'any en tercera posició, el que em fa estar molt content per com ha anat la temporada; ha estat molt positiva, sobretot amb el progrés que hem demostrat. Hem estat els que més millora hem fet a les curses, tant en l'aspecte tècnic com en la conducció. Venir del test en F3 no em canvia gaire el plantejament del cap de setmana, però potser tinc més control de l'F4, ja que és una mica menys potent i amb menys aerodinàmica, fet que et permet tenir més temps per reaccionar".

