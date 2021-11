El Govern donarà 3,7 milions d'euros per l'atac informàtic de la UAB

El Govern ha acordat donar 3,7 milions d’euros a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pels danys de l’atac informàtic i per recuperar-se’n, després que ho hagin acordat el Departament de Recerca i Universitats i el d’Economia.

Per altra banda, el rector de la UAB, Javier Lafuente, va assegurar aquest dijous que “no els consta” que s’hagi produït cap extracció de dades arran de l’atac informàtic de l’11 d’octubre passat. En roda de premsa, va reconèixer que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya els ha advertit que a la internet fosca s’anunciava aquesta possibilitat, però ha insistit que la universitat “no dona validesa ni veu als ciberdelinqüents”. El rector ha assenyalat que els centenars de milers d’arxius afectats contenen dades públiques relatives a convenis, sous o material docent, i que no temen que es puguin filtrar dades personals com números de compte o expedients acadèmics perquè aquests arxius els guarden en servidors no afectats per l’atac.

Javier Lafuente va voler destacar que tot i el “bestial” atac sofert a la seva estructura, la universitat no s’ha aturat en cap moment gràcies al pla de contingència i que el que s’està fent ara és treballar en els “fonaments” del sistema per garantir que tots els passos que es facin “siguin endavant” per “recuperar la màxima normalitat el més ràpid possible sense posar en risc a la institució”.

Tot i comptar amb una de les tres còpies de seguretat amb el conjunt d’arxius de la universitat, Lafuente va explicar que no han optat per “reconstruir” tot el sistema a correcuita perquè volen fer, de la mà de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, les coses “pas a pas” per evitar el risc de nous atacs. El rector també va anunciar que el campus virtual es podria recuperar durant el segon semestre.

