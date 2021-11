Cinc blocs de pisos, sense accés al gas

Gairebé 50 famílies fa més d'una setmana que no tenen accés al gas. La seva distribuïdora, Nedgia, va deixar de subministrar energia per unes presumptes fuites al carrer. En total, l'afectació és de cinc blocs de pisos, ubicats al carrer d'Anníbal, al barri de Can Puiggener, l'empresa els demana mil euros per poder subministrar de nou el gas. Cada veí ha buscat alternatives per poder resoldre les mancances. Són uns blocs decadents, vells i descuidats on els veïns malviuen, la majoria ocupes, altres llogaters són i pocs d'ells en són propietaris.

Aquest darrer és el cas de Mohammad, d'uns 65 anys, qui va decidir comprar l'habitatge l'any 2003 i on actualment viu amb la seva parella i la seva neta. L'alternativa del Mohammad, després de passar dies sense poder-se dutxar i menjant poc, ha estat passar al gas butà, ja que veu que el problema va per llarg: "No veig la llum del final del túnel", lamenta. Ell, indignat, exclama: "N'estic fart. Pago cada mes i em tallen el gas per unes fuites al carrer, una problemàtica totalment externa a mi". Altres veïns decideixen passar al corrent elèctric, punxant-lo o bé assumint l'encariment del seu preu. El Mohammad lamenta la falta de comunicació entre la comunitat de veïns, tot i que considera que la problemàtica està en mans de l'empresa.

QUINES SOLUCIONS S'APORTEN?

Per contra, fonts de l'Ajuntament exposen que és un tema privat que hauria de resoldre el mateix veïnat. Tot i això, asseguren està treballant en dues línies D'una banda, des d'Acció social, concretament en l'àmbit de drets energètics, es fan visites in situ per detectar situacions de vulnerabilitat, fer les entrevistes corresponents i poder valorar les situacions. D'altra banda, des d'Habitatge es dona suport a les comunitats i expliquen que el seu objectiu és treballar l'acompanyament a les comunitats que ho puguin necessitar per les gestions que hagin de fer per recuperar el subministrament de gas. Finalment, el D.S. s'ha posat en contacte amb Nedgia, però no ha rebut resposta respecte a aquest tema.

