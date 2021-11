L'alcaldessa de Sant Cugat visita el Club Natació Sabadell

El centre Can Llong, del Club Natació Sabadell, va ser l'escenari, ahir dijous, escollit per l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, per conèixer una de les dues instal·lacions de l'entitat sabadellenca.

Durant la visita, encapçalada per al president Claudi Martí, es va aprofitar per conèixer de primera mà tots els espais així com l'aposta que fa el Club per tenir uns equipaments més sostenibles, amb més de 2000 plaques fotovoltaiques repartides entre els dos centres.

La comitiva la formaren Raül Romeva, Gabriel Fernández, membre d'ERC i cap de l'oposició del govern de l'Ajuntament de Sabadell, respectivament, i Jordi Guarch, del CN Sabadell.

