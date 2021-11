El teu defensor: “Les obres han deixat el carrer inacabat”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Unes obres que la companyia elèctrica Endesa va dur a terme durant l’estiu han deixat aixecada part del carrer de Corominas, al Centre de Sabadell. Segons denuncia Evarist Fortuny, en representació de l’associació de veïns del Centre i dels afectats de l’entorn, el carrer es troba en aquest estat des del passat 15 de juliol, quan les obres haurien quedat “aturades”.

En concret, el veí anuncia que l’asfalt entre el carrer de Corominas amb Garcilaso “ha quedat molt malament” a causa de les obres. “Han fet una solució molt provisional, amb terra compactat i una planxa per tapar el forat”, exposa Fortuny.

Així doncs, explica que l’estat del carrer genera molèsties al veïnat i també suposa un risc per als vianants: “Cada cotxe que passa per sobre de la planxa és un maldecap, fa molt soroll i és molt molest per als veïns propers”, destaca Fortuny.

També l’asfalt del carrer, que ha quedat inacabat. “És un pas desigual, i un risc per a persones amb mobilitat reduïda”, explica. El veí assegura que ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sabadell en diverses ocasions que es condicioni el carrer, i contacta amb El teu defensor perquè reclami una solució per a aquesta situació.

"En els propers dies s’asfaltaran els trams afectats"

El Diari de Sabadell s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per demanar una solució al problema d’aquesta part de veïnat del Centre. Segons han confirmat fonts del consistori, la companyia elèctrica Endesa ha fet canalitzacions de millora de xarxa durant els darrers mesos i és per aquest motiu que han quedat visibles aquests desperfectes.

Les mateixes fonts sostenen que l’Ajuntament ha requerit a l’empresa que es condicioni la zona i també han gestionat “que es duguin a terme els treballs necessaris per tornar-ho a deixar en bon estat”. En aquest sentit, l’Ajuntament assegura que “en els propers dies es repassaran i s’asfaltaran els trams afectats”.

