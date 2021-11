Una Marató amb tret de sortida a Sabadell

No se celebrà fins al 19 de desembre. Però quasi es podria dir que el tret de sortida de La Marató es donarà des de Sabadell. I és que aquesta setmana s’ha presentat el tradicional disc de la gala, que arriba a la seva 17a edició.

No només perquè Sergio Dalma i el grup de trap Flashy Ice Cream hi participin amb sengles cançons (mireu pàg. 17), sinó que com en altres ocasions, una bona part ha estat gravat a Sabadell. Concretament als estudis de Ten Productions, dels germans Toni i Xasqui.

Tal com explica Toni Ten, aquesta és la 16a. “Només vam faltar a la primer edició”, corrobora. I afegeix que enguany són 5 les cançons que s’han enregistrat i produït als seus estudis.

El compositor sabadellenc Jordi Cubino també ha participat de la producció del disc. Cubino, de fet, ja va compondre l’any passat Serem més forts, la cançó de La Marató 2020 dedicada a la investigació sobre la Covid-19.

Per la Salut Mental

El disc, a més a més, està dirigit pel també sabadellenc Àngel Lacalle. “El disc de La Marató pretén fer costat a l’hora de superar l’estigma social que hi ha a l’entorn de la salut mental. La música i les històries que conté volen acompanyar per tal que aquests trastorns deixin de ser un tabú i normalitzar i trencar mites, trencar murs”, sosté Lacalle.

El disc també celebra els 30 anys de La Marató amb 30 cançons repartides en un disc doble, el Disc Blau i el Disc Blanc. Hi conviuen fins a 16 estils musicals: del crooner al rock, passant pel mestissatge i el pop, el rap i les arrels flamenques, el trap, les polifonies d’arrels tradicionals, les composicions i interpretacions llatines, l’R&B, l’electrònica o el reggaeton i la clàssica.

Lacalle assegura que el disc de La Marató “és un disc de cançons, els artistes venen després”. I explica que les tasques de preparació requereixen pràcticament de tot l’any. I d’uns tràmits de vegades complicats. I és que han de demanar permís a cada editorial, per aconseguir la cessió d’una cançó i la seva reinterpretació al català. “Enguany hem demanat 110 permisos i només ens han donat l’ok per 17”, revela. “Llavors, quan tenim les cançons, mirem d’encaixar-ho amb els artistes que millor encaixen”.

Respecte al disc d’enguany, creu que “la joventut és una de les bases principals del disc i un element molt important. La mitjana d’edat dels intèrprets és de 27 anys”, afegeix Lacalle.

Afecta molt als joves

I és que el director del disc també posa èmfasi en el fet que el 70% de malalties mentals es detecten abans dels 17 anys: “Aquest eix s’estableix la tria dels intèrprets. Per exemple, tenim Luis Fonsi, que és l’artista amb més visitants de tota la història de la música a escala mundial. No tan sols pels més de 8.000 milions de visionaments a YouTube amb una cançó com Despacito, sinó també per les xifres que continua registrant”, enraona.

I si els artistes són exitosos, també ho és el disc col·lectiu. En les setze edicions del disc de La Marató (2005-2019) s’han venut 2.555.000 còpies.

