La Hermandad de la Fuensanta inicia la recollida solidària d’aliments per Nadal

La Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta de Sabadell ha donat tret de sortida a la seva ja tradicional recollida d’aliments per Nadal coindicint amb la xocolatada popular aquest cap de setmana. L’objectiu és recaptar aliments per preparar una setantena de lots per a famílies vulnerables.

“Hem vist com la gent s’hi ha implicat, i ja hem recollit molts aliments. Sabadell és solidària, com també ho són els voluntaris de la Hermandad i la junta”, explica el president de l’entitat de Ca n’Oriac, Antonio Padilla.

Els lots compten amb més de 20 productes diferents que es repartiran a mitjans de desembre a la seu de l’entitat entre les famílies que ho necessitin. “Treballem especialment pels veïns de la zona nord, però no neguem el lot a altres famílies de Sabadell”, matisa el president.

En tot cas, l’Hermandad també aporta el seu gra de sorra i complementa els productes que recull –generalment aliments bàsics no peribles– amb altres més frescs. “A banda, comprem productes nadalencs per famílies amb infants especialment. Xocolates, neules... sempre són un extra de bon rebut per a les famílies”, especifica Padilla.

Si bé l’any passat van poder atendre a una seixantena de famílies, l’objectiu d’enguany és mantenir o incrementar fins a 70 lots de Nadal. De fet, la segona gran recollida que han organitzat coincideix amb la festa de les Migas de Nadal, on preveuen tancar la campanya de recollida. Dies més tard, el següent diumenge 19 de desembre, l’entitat farà entrega dels lots entre les famílies.

El gran recapte, aquest divendres

Paral·lelament, la 13a edició del Gran Recapte d’Aliments se celebrarà a Sabadell del 19 al 27 de novembre als grans establiments i al petit comerç local. En aquest context, el Banc d’Aliments busca voluntaris, que hauran d’estar presents als punts de donació el 19 i 20 de novembre, persones voluntàries estaran presents als punts de donació per a informar els clients. Des del 19 al 27 de novembre es podran fer donacions monetàries a les caixes dels supermercats a través d’un codi.

