En la recta final

[Per Josep Mercadé, periodista]

Vist el que anem vivint des del març del 2020, no podem saber si realment el final del mandat municipal serà una línia gaire recta. Però sí que el pressupost del 2022 marca per a tots els ajuntaments el que es trobarà l’electorat el maig del 2023 quan tornin les eleccions municipals. A Sabadell, malauradament, haurà estat un altre període de transició. I ja en van uns quants. No ha ajudat ni la pandèmia ni la manca de capacitat entre totes les forces polítiques d’arribar a grans acords per tirar endavant una ciutat que demana aixecar el cap després d’una complicada dècada marcada pel cas Mercuri.

En aquesta recta final cal prémer l’accelerador per tal que, malgrat tot, la ciutadania puguem dir que en aquests quatre anys s’han fet coses. Aquest concepte, agradi o no, és el que arriba més a la gent i el que, moltes vegades, marca l’actitud de l’electorat. Però cal fer coses en una direcció clara que permeti assolir uns nivells de prosperitat i equitat acceptables. Vaja, allò que tantes vegades se’ns diu del model de ciutat.

La gestió municipal planteja dues velocitats. Resoldre el dia a dia i preparar la ciutat per al demà a partir de propostes que vagin més enllà de l’aritmètica política del moment. A Sabadell aquest segon aspecte fa molts anys que és una qüestió molt controvertida, com s’està veient en aquest mandat i també a l’anterior. Tot i que no és cap consol, aquest fenomen passa en altres instàncies de poder i, com diu aquell, així ens va a tots plegats.

L’acord entre el Govern municipal i Junts per Sabadell permet tirar endavant uns pressupostos amb un increment del 8,2% respecte als del 2021. Entre les actuacions previstes, hi figuren projectes que fa anys i panys que s’arrosseguen pels despatxos municipals, com ara el Portal Sud, que es va projectar fa més d’una dècada i que encara està pendent de ser executat. Un altre projecte és la unificació dels aparcaments del Passeig i la plaça del Dr. Robert.

Aquest allargament dels projectes és el que menys satisfà el ciutadà, situat al marge de les picabaralles de les formacions polítiques representades al plenari municipal. Així doncs, en aquesta recta final del mandat també es podrà comprovar fins a quin punt s’ha confiat en excés en l’arribada dels fons de la Unió Europea. Certament, són una oportunitat per revertir la situació generada per la pandèmia, però són moltes boques que han d’alimentar i no sé si hi haurà prou recursos per a tothom.

