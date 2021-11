Hidalgo ‘dispara’ abans de la ‘final’ de Madrid

La gota ha fet vessar el got. Fa només quinze dies, en la prèvia del duel que acabaria significant la destitució del director esportiu Jose Manzanera, el tècnic arlequinat va avisar: “Pot ser molt perillós donar-li al botó de l’autodestrucció”. Doncs el diumenge passat, Antonio Hidalgo, cansat i fart d’una part de l’afició arlequinada va decidir prémer el botó: “Hi ha molta gent que no els agrada el que fem des del primer dia” o “tinc la sensació que com que no estem al futbol professional, això és una puta merda”, van ser algunes de les declaracions durant la roda de premsa post partit.

Mogut per la frustració de veure que ni en dinàmica positiva –aprofitant l’embranzida del triomf a Cornellà i guanyant 2 a 0–, va ser suficient, Hidalgo, com si es tractés d’una mort anunciada i davant l’escenari d’una hipotètica destitució, no es volia acomiadar sense deixar constància de la falta de suport que sempre li ha mancat des de la seva arribada.

Si bé és cert que el president Calzada fa dues setmanes demanava que se’l deixés treballar tranquil i que no se li estigués preguntant cada setmana si perillava el seu càrrec, tot sembla encaminar-se que dissabte, davant el Reial Madrid Castilla, Hidalgo es jugarà la seva continuïtat. Només una victòria podria permetre’l assentar-se a la banqueta de la Nova Creu Alta davant l’Andorra.

La dessuadora taronja

Si a la sala Miguel Quereda es va fer palesa la tensió que es viu al Centre d’Esports Sabadell, la llotja tampoc en va quedar exempta.

L’efusiva celebració visitant amb el momentani 2 a 2 van fer saltar guspires entre els dos màxims responsables de les dues entitats –sense arribar a mals majors–. I això que fins al minut 84 la dessuadora taronja del portaveu del grup inversor Pau Morilla-Giner anava pel camí de convertir-se en l’amulet de la sort, després que el sabadellenc repetís indumentària vista l’èxit de Cornellà.

Al final del partit, i sobre la mateixa gespa de la Nova Creu Alta, reunió improvisada entre Morilla-Giner, Esteve Calzada i Bruno Batlle. Un intercanvi d’opinions que es va allargar fins a quarts de nou de la nit.

“Hem tirat el partit”

Un dels protagonistes del partit, Jacobo González, per ser un dels dos golejadors de la vesprada a la Nova Creu Alta, va assegurar que el Centre d’Esports Sabadell havia tirat el partit i que és el moment “de mirar-nos personalment perquè alguna cosa estem fent malament”.

L’atacant arlequinat, qui va passar la nit en vetlla per uns problemes estomacals, va ser rotunds a l’hora de parlar dels objectius de l’equip: “Potser hem de canviar d’objectiu –ascens– i centrar-nos a anar partit a partit. Al final ja veurem on estem”.

En la mateixa línia es va mostrar Xavi Boniquet, qui tornava a la titularitat, en assegurar que “les notes es posen a final de temporada i ara el nostre objectiu és aconseguir els tres punts davant el Reial Madrid Castilla”.

Preguntat per la delicada situació esportiva, el ‘10’ arlequinat va demanar a l’afició “confiança en l’equip per capgirar la situació. L’equip té la qualitat per tirar això endavant, encara que la derrota d’avui hagi estat molt dura”.

