El Centre d'Esports convoca Junta General el 20 de desembre

Per acord unànime del Consell d'Administració en la reunió del 14 de novembre, el Centre d'Esports Sabadell-SAD convoca la Junta General Ordinària pel dilluns 20 de desembre, a partir de les 18 hores en primera convocatòria, en la seva seu social de la Plaça Olímpia. Per assistir és indispensable portar el DNI i la targeta d'assistència complimentada. En cas de persones jurídiques hauran d'apoderar a la persona que les representi. De conformitat amb allò que disposa l'article 16 dels Estatus Socials, es recorda que per assistir és necessària la titularitat d'un mínim de cinc accions.

La convocatòria consta de quatre punts en l'ordre del dia: 1) examen i, si escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2020/21 i proposta de distribució de resultats; 2) aprovació, si escau, de la gestió dels administradors; 3) aprovació, si escau, del pressupost per a la temporada 2021/22; 4) redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta.

En principi, es presenta una Junta de tràmit encara que força interessant per analitzar els resultats econòmics que va significar l'efímer pas per la Lliga SmartBank i el que suposa haver tornat a la categoria inferior, ara Primera RFEF i abans, la Segona B. En l'última Junta presencial, abans de la pandèmia, el Centre d'Esports va oferir un déficit de 872.000 euros corresponents a la temporada 18/19, una situació que es va poder resoldre amb les aportacions del grup representat per Esteve Calzada i les posteriors ampliacions de capital realitzades pel nou grup inversor estranger que es va incorporar de la mà de l'empresari sabadellenc Pau Morilla-Giner, que actualment ja disposa de més del 50 per cent de l'accionariat del club. L'acord amb el grup d'Esteve Calzada era per tres anys i la gestió continuava liderada per l'actual president. La Junta tindrà lloc un dia després de l'últim partit de l'any 2021, un Castelló-Sabadell al Nou Castàlia, corresponent a la dissetena jornada.

