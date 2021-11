Un Nadal per al comerç

Segur que han llegit i escoltat els darrers dies que s’està produint una pujada dels preus per l’escassetat de productes i un cert desequilibri entre l’oferta i la demanda. L’IPC ha pujat 5,4% en un any. És molt si ho comparem amb els darrers anys, però també s’ha de dir que veníem de la paràlisi anòmala del 2020, que va deixar l’economia al ralentí. Segons l’INE, la inflació s’està produint per l’increment important dels preus en sectors concrets, com els transports (+12,3%), però s’ha de mencionar que la majoria evolucionen amb estabilitat, com el tèxtil i el calçat (+1,1%) i els articles de la llar (+1%). Aquestes macrodades, que també podem comprovar en els aparadors, ens han d’animar a ser copartícips de la campanya de Nadal i el Black Friday.

El comerç de la ciutat ha posat moltes expectatives en les properes setmanes. Els establiments esperen les compres després de dos anys excepcionals. Aviat s’encendran els llums nadalencs i l’esperit festiu tornarà a Sabadell amb tota la seva esplendor. Venen dies per viure amb els familiars i els amics. Acompanyem també el nostre comerç, serà la nostra manera de sumar per a Sabadell i per als sabadellencs.

