Reunió CN Sabadell - Escola Pia per evitar un derbi 'calent' i iniciar una nova etapa de rivalitat sana

Club Natació Sabadell i Escola Pia semblen decidits a posar punt final a la complicada relació que ha existit durant la darrera dècada, accentuada als darrers anys, amb diversos episodisde molta tensió. El passat dimecres, dues representacions de l'entitat nedadora i de Can Colapi, encapçalades per als presidents Claudi Martí i Jordi Graell, respectivament, van reunir-se a la seu del carrer dels Montcada per iniciar una nova etapa, de rivalitat sana, entre els dos clubs.

A només tres dies del derbi entre Escola Pia i Club Natació Sabadell, previst per aquest dissabte (19.30 h) a porta tancada, al carrer de Garcilaso, la trobada va servir per arribar a diversos acords –en els pròxims dies es faran públics– per tal de fomentar una rivalitat sana mitjançant protocols esportius i socials per deixar enrere una rivalitat que en nombroses ocasions ha traspassat el terreny de joc.

Publicitat