Les obres estan llestes des de mitjans d’estiu. Es va habilitar un carril al darrer tram del carrer de Fraser Lawton per permetre una entrada alternativa al sector dels Planetes (Gràcia). També es va obrir una nova via –travessa el passeig sobre les vies d’FGC i connecta el barri amb Can Feu– que permet la sortida directa al passeig de Can Feu, sense accedir necessàriament per la Rambla d’Ibèria. Es tracta d’un pas entre el carrer de Júpiter i els carrers de César Torras i Damià Foment.

Si bé aquesta última via ja està en funcionament, els veïns del sector Planetes, que insisteixen en els problemes de mobilitat a la zona, reclamen que s’inauguri i s’obri “immediatament” al trànsit el nou tram de carrer de Lawton, que permetria una entrada alternativa a l’actual, a la Rambla d’Ibèria. “No té sentit que els quatre detalls que queden impedeixin que en puguem fer ús ja”, lamenta Francisco Martínez, des del Moviment Veïnal Sector Planetes.

En aquest sentit, reclamen també, com van acordar amb l’Ajuntament, el canvi de sentit al carrer de Júpiter, que connecta amb la nova via que uneix els dos barris. Fonts municipals asseguren que “ja estem treballant” per completar els treballs “al més aviat possible”. La feina que queda pendent és retirar els new jersey per donar continuïtat a Fraser Lawton, que ha d’arribar fins al carrer d’Urà.

De fet, la Rambla d’Ibèria funcionava fins ara com l’única via d’entrada i sortida de la zona. “Ara podem accedir directament al passeig de Can Feu. Però si no s’habilita aquest canvi de sentit, hem de vorejar tot el barri”, lamenta la Cati, una altra veïna de la zona.

