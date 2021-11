Els equips de Sabadell pretenen continuar pel bon camí a Segona Catalana

Aquesta temporada, la Segona Catalana s'ha convertit en una garantia d'entreteniment per a diferents aficions de la nostra ciutat, que cada setmana gaudeixen posant el focus d'atenció en els seus clubs. Concretament el grup 4 d'aquesta categoria està sent protagonitzat per equips de Sabadell i voltants. El líder, ni més ni menys que l'equip filial del CE Sabadell continua en ratxa i, després de set partits disputats, acumula sis victòries i només una derrota.

Els de Jordi López han demostrat en aquesta gran arrencada de lliga ser un equip sòlid, sense grans dificultats defensives i amb una efectivitat que sorprèn. Com bé s'han definit ells mateixos des del vestuari, "un equip que aplica un futbol modern, barrejant l'experiència amb la joventut". El Centre d'Esports (18 punts) és un equip de confiança que clarament busca l'objectiu establert a principi de temporada: l'ascens. En aquesta jornada 8, el conjunt arlequinat rebrà al Gironella CF, que es posiciona tercer amb dotze punts. És possible que es tracti d'un dels partits de major exigència fins al moment.

D'altra banda, dins del mateix grup tenim al Can Rull Romulo Tronchoni, vuitè en la classificació amb 10 punts. Els de 'Numosky' han aconseguit remuntar el regular inici de temporada i estan enfocats a aconseguir l'objectiu de "consolidar-se en la categoria". Aquest dissabte visiten al Club Natació Terrassa des de les 17h.

Novè amb un punt menys que el Can Rull està el Tibidabo Torre Romeu, que fins al moment ha estat bastant irregular i intenta situar-se a la meitat de taula per a allunyar-se de les zones de perill. Aquest diumenge (12h) rep a la fluixa UE Avià, que encara no coneix la victòria aquesta temporada i està en l'última posició amb dos punts.

L'adeu de Jesus Rueda 'Betis'

En el grup cinquè la Sabadellenca rebrà aquest diumenge (11.30 h) al Molletense en un duel molt especial pel tècnic Jesús Rueda, Betis, qui viurà el seu últim partit a la banqueta del conjunt del Sud on s'ha assegut un total d'onze temporades en dues etapes. Li sap greu deixar-ho ara, en plena competició, però "ha estat una decisió molt pensada per una raó personal", explica. La pròxima setmana el club comunicarà qui és el seu substitut.

