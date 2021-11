Set propostes per a la galàxia cultural del 2022

Fregant els 10 milions d’euros. Aquest són els diners que l’Ajuntament gastarà en matèria cultural al llarg de l’any 2022.

És, de fet, la desena àrea en el rànquing de finançament. Tot així, dels 10 milions d’euros, una part important, es destinen a sufragar la Festa Major i les activitats de Nadal. Però més enllà dels números, quines són les apostes de la regidoria de Cultura per a l’any vinent?

Premi dramatúrgia de Sabadell

Es planteja crear un certamen de teatre de Sabadell, que serveixi per estimular la creació de noves companyies a la ciutat. El premi per a la companyia guanyadora serà la dotació econòmica de la producció de la seva obra, que podrà fer els assaigs i estrenar a Ca l’Estruch.

De forma excepcional, el que està previst per al 2022 és que sigui directament una companyia triada per la regidoria de Cultura la que arrenqui amb el projecte. “Com a forma d’arrencar, i mentre preparem el concurs per mèrits per anys posteriors, hem optat per una companyia local i de nova creació, amb un perfil bastant transversal”, assegura el regidor Carles de la Rosa.

A partir del 2023, en canvi, les companyies s’hauran de presentar a un concurs de lliure concurrència. El certamen no es limitarà a Ca l’Estruch, sinó a altres sales de la ciutat.

Mostra de Teatre de Sabadell

Es proposa recuperar la Mostra de Teatre, que es va deixar de realitzar a finals dels anys noranta. Podria tenir lloc a l’auditori del Casal Pere Quart. Hi podria haver dos cicles: un de més professional i un altre amb un vessant més amateur. “De totes maneres, les propostes teatrals volem que siguin decidides a la Taula de participació d’Arts Escèniques, i concretament a la sub-branca de teatre”.

Enlaira’t

Es tracta de passar d’una edició de l’Enlaira’t a fer-ne dues cada any. És un festival autogestionat des de la Taula d’Arts Escèniques, que van estrenar aquest passat setembre durant la Festa Major local. Es va instal·lar un recinte tancat a la plaça de Frederic Monpou, amb tres pistes diferents. Durant els dies d’obertura, hi va haver fins a 50 actuacions de diferents artistes i companyies.

Ara, la idea de la regidoria de Cultura és mantenir l’edició per Festa Major (setembre) i afegir una segona celebració anual, que tindria lloc el 27 de març, coincidint amb el Dia Internacional del Teatre.

Premi literari Sabadell

Es posen les bases per crear un nou premi literari, que cal reformular abans de l’any 2024, quan Sabadell acollirà la Capital Cultural Catalana.

Exposició de Layret

La mostra Francesc Layret. Diputat per Sabadell ha estat una reeixida producció del Museu d’Història de Sabadell. Ara, hi ha municipis que han demanat la seva cessió, per poder exposar-la al llarg del 2022. I és que Francesc Layret té una dimensió catalana. “I l’any passat, en el centenari del seu assassinat, realment vam ser l’única ciutat que va programar actes”, explica De la Rosa. De fet, comissariada per Jordi Serrano, l’exposició descobria documents no exhibits mai fins aleshores.

Dignificació dels museus

La situació actual és en si mateixa “paupèrrima”, reconeix el regidor de Cultura, especialment pel que fa a la manca de condicionament tèrmic (manca de calefacció a l’hivern i aire fred a l’estiu). El regidor assegura que les inversions que cal fer-hi són molt costoses, però que es tractarà d’anar dignificant pas a pas. A més, en un àmbit global, l’objectiu és tancar el Pla de Museus al llarg del 2022, en el marc de la Taula de Participació de Museus.

Comunicació

S’ampliarà la partida destinada a comunicar a la societat la programació cultural existent. “De vegades, sembla que hi ha un divorci entre la realitat del que es fa i la percepció ciutadana”, diu De la Rosa. “No pot ser que Sabadell sigui una ciutat dormitori, en la qual sembli que no passa res; quan aquí no només es mostra, sinó que es crea molt”, conclou De la Rosa.

